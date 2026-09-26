Главу Freedom Holding Турлова избрали президентом FIDE

На посту главы FIDE Турлов сменил Аркадия Дворковича, который был президентом два срока с 2018 по 2026 г. Дворкович попал под санкции ЕС в июле. После этого он объявил об отставке. Дворкович заявил, что считает решение ЕС незаконным и намерен его обжаловать. До вынесения судебного решения или возможного изменения санкций ограничения могут осложнить стабильную работу организации, уточнял он.