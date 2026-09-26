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Главу Freedom Holding Турлова избрали президентом FIDE

Он сменил на этом посту попавшего под санкции Аркадия Дворковича
Максим Цуланов

Генеральный директор и совладелец Freedom Holding Тимур Турлов избран восьмым президентом Международной шахматной организации (FIDE). Это следует из сообщения FIDE.

«Турлов, президент Казахстанской шахматной федерации, был избран президентом Международной шахматной федерации», – говорится в заявлении.

Выборы состоялись 26 сентября на Генассамблее FIDE, параллельно с 46-й шахматной Олимпиадой в Самарканде. 38-летний Турлов победил во втором туре и получил 110 голосов. Он стал вторым самым молодым президентом FIDE, отмечается в сообщении.

Турлов – гражданин Казахстана. Он отказался от российского гражданства после 2022 г. В июне международная фингруппа Freedom Holding на фоне российско-украинского конфликта приняла решение вывести российские активы из структуры группы.

На посту главы FIDE Турлов сменил Аркадия Дворковича, который был президентом два срока с 2018 по 2026 г. Дворкович попал под санкции ЕС в июле. После этого он объявил об отставке. Дворкович заявил, что считает решение ЕС незаконным и намерен его обжаловать. До вынесения судебного решения или возможного изменения санкций ограничения могут осложнить стабильную работу организации, уточнял он.

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