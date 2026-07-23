ЕС ввел санкции против Дегтярева, Евтушенкова, Белозерова и Жарова

ЕС ввел санкции против Дегтярева, Евтушенкова, Белозерова и ЖароваВсего в европейском черном списке 48 россиян
Евросоюз опубликовал перечень физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет антироссийских санкций. Список опубликован в постановлении Совета ЕС в «Официальном журнале» Европейского союза.
В новый санкционный перечень включены бизнесмен Михаил Гуцериев, министр спорта России Михаил Дегтярев, генеральный директор АНО «Диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, певец Александр Маршал и помощник президента России Владимир Мединский. Также ограничения затронули заместителя председателя Банка России Сергея Белова, генерального директора РЖД Олега Белозерова, главу «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова, президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета (ОК) России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
Под санкции также попали член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев, а также два основателя СКБ «Пиранья», производящего FPV-дроны для российских военных, и трех владельцев сети «Светофор» – Андрея, Сергея и Валентины Шнайдер.
В перечень юридических лиц вошли компании ПАО «Интер РАО», «Селигдар», «Высочайший», «Южуралзолото», «Павлик», «Ареал» и «Нордголд менеджмент». Ограничения также введены против трех нефтеперерабатывающих предприятий и компаний топливного сектора – Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и «Лукойл Маринбункер».
В санкционный список вошли российские финансовые учреждения, среди которых «WB Банк», Россельхозбанк (РСХБ), Банк «Дом.РФ», «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк» и Росэксимбанк. Под ограничения ЕС также попали «Транскапиталбанк» (ТКБ), банк «Синара», «Экспобанк», Локо-банк, «ББР банк» и «Абсолют банк» .
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Помимо этого, под санкции попали ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута. В рамках 21-го пакета ЕС сохранил ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г.