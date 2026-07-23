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Миссия РФ в ЕС пообещала ответные меры на новый пакет санкций

Ведомости

Москва подготовит ответные меры на утверждение Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

Введение новых рестрикций приведет к дальнейшему осложнению социально-экономической ситуации в европейских странах, подчеркнули в российской миссии. Там отметили, что экономические проблемы связаны с отказом от российских энергоносителей, расходами на поддержку Украины и нестабильностью мирового энергетического рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Представители российской стороны также обратили внимание на оценки Европейского центрального банка, согласно которым геополитическая напряженность и энергетический шок остаются одними из главных факторов неопределенности для экономики Евросоюза.

Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Политика / Международные отношения

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попала Мосбиржа.

20 июля Financial Times (FT) писала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

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