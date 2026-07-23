Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,577+0,28%CHKZ14 550-1,02%VEON-RX53,3-4,31%IMOEX2 106,67-1,38%RTSI845,67-1,38%RGBI112,64+0,06%RGBITR755,26+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Кошта сообщил о новых запретах в сфере энергетики и финуслуг
Наталья Захарова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Европейский союз (ЕС) согласовал новый 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава МИД Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, Хелен Макэнти в Х.

Она рассказала, что пакет нацелен на доходные потоки России, препятствует ее «теневому» флоту и нарушает цепочки поставок.

«Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие теневому флоту России», – отметила в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новый 21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Песков сравнил санкции ЕС с безумием

Политика / Власть

«Еще один решительный шаг для усиления давления на Россию», – написал он.

В пакете предусмотрен запрет транзакций европейским банкам с 32 российскими, рассказала фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, ЕС сделал еще один шаг к официальному запрету на въезд российских военнослужащих в страны ЕС.

Кроме того, ЕС на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. При этом из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

Financial Times сообщала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Так, Греция добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её