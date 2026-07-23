Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Financial Times сообщала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Так, Греция добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.