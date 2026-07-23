Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Что вошло в 21-й пакет санкций Евросоюза против РоссииКошта сообщил о новых запретах в сфере энергетики и финуслуг
Европейский союз (ЕС) согласовал новый 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава МИД Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, Хелен Макэнти в Х.
Она рассказала, что пакет нацелен на доходные потоки России, препятствует ее «теневому» флоту и нарушает цепочки поставок.
«Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие теневому флоту России», – отметила в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новый 21-й пакет санкций Евросоюза в отношении России затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
«Еще один решительный шаг для усиления давления на Россию», – написал он.
В пакете предусмотрен запрет транзакций европейским банкам с 32 российскими, рассказала фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, ЕС сделал еще один шаг к официальному запрету на въезд российских военнослужащих в страны ЕС.
Кроме того, ЕС на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. При этом из пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.
Financial Times сообщала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Так, Греция добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.