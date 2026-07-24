Дворкович ушел с поста президента FIDE из-за санкций ЕС
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович приостановил исполнение своих полномочий после включения в санкционный список Евросоюза. Его заявление опубликовано на сайте FIDE.
Дворкович заявил, что считает решение ЕС незаконным и намерен его обжаловать. По его словам, до вынесения судебного решения или возможного изменения санкций ограничения могут осложнить стабильную работу организации.
Совет FIDE принял и ратифицировал решение о временной передаче полномочий президента. Согласно уставу организации, обязанности главы федерации будет исполнять заместитель Дворковича, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.
Дворкович возглавил FIDE в 2018 г., сменив на этом посту Кирсана Илюмжинова. В 2022 г. он был переизбран президентом федерации. Следующие выборы президента FIDE запланированы на заседание генеральной ассамблеи организации, которое пройдет в Самарканде 26-27 сентября.
23 июля Евросоюз опубликовал перечень физических и юридических лиц, вошедших в 21-й пакет антироссийских санкций. В список вошли 48 россиян. В новый санкционный перечень включены бизнесмен Михаил Гуцериев, министр спорта России Михаил Дегтярев, генеральный директор АНО «Диалог» и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, певец Александр Маршал, помощник президента России Владимир Мединский и другие.
Евросоюз также включил в санкционные списки 170 организаций. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Помимо этого, под санкции попали ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута. В рамках 21-го пакета ЕС сохранил ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г.