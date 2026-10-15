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Главная / Бизнес /

У «Русала» могут забрать часть алюминия с Богучанского завода

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«СУАЛ партнерс» совместно с «Русгидро» могут получить возможность самостоятельно реализовывать часть алюминия Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). Речь идет о 150 000 т металла в год, который может поставляться входящему в СУАЛ Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ) и другим покупателям, в том числе за рубежом. Об этом сообщил РБК представитель «СУАЛ партнерс».

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 15 октября в рамках РЭН-2026. В документе прописано, что СУАЛ, кроме раздела продукции БоАЗа, сможет участвовать в организации поставок сырья и материалов для завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний.

СУАЛ и «Русгидро» также планируют совместно разработать программу повышения экономической эффективности БоАЗа. «Русгидро» в отдельности рассмотрит возможность продажи или обмена своей доли в БоАЗе.

БоАЗ входит в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО) - совместный проект основанного Олегом Дерипаской «Русала» и «Русгидро», сторонам принадлежит по 50%. Источник РБК заявил, что соглашение с «СУАЛ партнерс» может быть инструментом давления на «Русал» в переговорах об увеличении его доли в БЭМО и возможном выкупе долей в Богучанской ГЭС.

25 июля гендиректор «Русала» Евгений Никитин, сообщил, что «Русал» и «Русгидро» обсуждают возможные сделки, предполагающие использование пакета алюминиевой компании в энергохолдинге. Один из вариантов предполагает увеличение доли «Русала» в совместном проекте Богучанского энерго-металлургического объединения.

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