У «Русала» могут забрать часть алюминия с Богучанского завода

«СУАЛ партнерс» совместно с «Русгидро» могут получить возможность самостоятельно реализовывать часть алюминия Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). Речь идет о 150 000 т металла в год, который может поставляться входящему в СУАЛ Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ) и другим покупателям, в том числе за рубежом. Об этом сообщил РБК представитель «СУАЛ партнерс».