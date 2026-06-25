«Русал» обсуждает с «Русгидро» обмен акций энергокомпании на долю в БЭМО
«Русал» и «Русгидро» обсуждают возможные сделки, предполагающие использование пакета алюминиевой компании в энергохолдинге. Один из вариантов предполагает увеличение доли «Русала» в совместном проекте Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО, в него входят Богучанский алюминиевый завод и Богучанская ГЭС, сторонам принадлежит по 50%). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Русала» Евгения Никитина.
Кроме того, долю «Русгидро» могут задействовать для выкупа долей в ГЭС, поставляющих электричество алюминиевым заводам в Иркутской области и Красноярском крае.
Никитин отметил, что «Русал» приобретал долю в «Русгидро» для участия в совете директоров и чтобы через него влиять на вопросы обеспечения заводов электроэнергией и понимания инвестпрограммы компании. Агентство пишет, что по состоянию на 31 марта, согласно данным «Русгидро», у группы «Эн+» («Русал» подконтролен «Эн+ Груп») 9,64% холдинга. Текущая рыночная стоимость такой доли – чуть меньше 13 млрд руб.
Комментируя дивиденды за 2025 г., Никитин сделал упор на курс рубля, рост затрат на электроэнергию, покупку глиноземных активов и инвестиции в проекты экологической модернизации заводов.
Акционеры «Русала» одобрили невыплату дивидендов по итогам работы в январе – марте 2026 г. В 2025 г. «Русал» получил убыток по МСФО в размере $455 млн. В 2024 г. прибыль компании составляла $803 млн. Выручка компании за 2025 г. выросла на 23% до $14,8 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 30% до $1,05 млрд, операционная прибыль упала в три раза до $126 млн.
30 марта ФАС выдала предупреждение группе компаний «Русал». До 30 апреля «Русал» должен был изменить условия договоров на поставку алюминия. Имеются в виду положения, из-за которых цены на алюминий для отечественных потребителей превышали экспортные. 25 июня компания «Русал» подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительными ряда ненормативных правовых актов службы.