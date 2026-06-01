Акционеры «Русала» отказались от выплаты дивидендов по итогам первого квартала
Акционеры «Русала» одобрили невыплату дивидендов по итогам работы в январе-марте 2026 г., сообщила компания.
«Дивиденды по результатам первого квартала 2026 г. не объявлять и не выплачивать», – говорится в публикации. За это решение проголосовали 62,64% акционеров.
6 мая такую же рекомендацию относительно дивидендов в этом периоде дал акционерам совет директоров. Политика компании предусматривает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA.
При этом в предыдущий раз инвесторы получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию).