Акционеры «Русала» отказались от выплаты дивидендов по итогам первого квартала

Акционеры «Русала» одобрили невыплату дивидендов по итогам работы в январе-марте 2026 г., сообщила компания.

«Дивиденды по результатам первого квартала 2026 г. не объявлять и не выплачивать», – говорится в публикации. За это решение проголосовали 62,64% акционеров.

6 мая такую же рекомендацию относительно дивидендов в этом периоде дал акционерам совет директоров. Политика компании предусматривает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA.

При этом в предыдущий раз инвесторы получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию).

В 2025 г. «Русал» получил убыток по МСФО в размере $455 млн. В 2024 г. прибыль компании составляла $803 млн. Выручка компании за 2025 г. выросла на 23% до $14,8 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 30% до $1,05 млрд, операционная прибыль упала в три раза до $126 млн.

