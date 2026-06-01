Акционеры «Русала» отказались от выплаты дивидендов по итогам первого квартала

В 2025 г. «Русал» получил убыток по МСФО в размере $455 млн. В 2024 г. прибыль компании составляла $803 млн. Выручка компании за 2025 г. выросла на 23% до $14,8 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 30% до $1,05 млрд, операционная прибыль упала в три раза до $126 млн.