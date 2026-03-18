«Русал» закончил 2025 год с убытком впервые с 2014 года

Чистый убыток «Русала» в 2025 г. по МСФО составил $455 млн против прибыли в размере $803 млн годом ранее. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 18 марта. В предыдущий раз «Русал» получил чистый убыток в 2014 г. – тогда он составил $91 млн. Решающий вклад в формирование чистого убытка по итогам 2025 г. внес убыток «Русала» от курсовых разниц в размере $431 млн, следует из сообщения компании к отчету. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, в 2025 г. снизился на 23% до 78,2 руб.