«Русал» закончил 2025 год с убытком впервые с 2014 года

«Русал» закончил 2025 год с убытком впервые с 2014 годаНа показателе сказалось существенное снижение доллара к рублю
Чистый убыток «Русала» в 2025 г. по МСФО составил $455 млн против прибыли в размере $803 млн годом ранее. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 18 марта. В предыдущий раз «Русал» получил чистый убыток в 2014 г. – тогда он составил $91 млн. Решающий вклад в формирование чистого убытка по итогам 2025 г. внес убыток «Русала» от курсовых разниц в размере $431 млн, следует из сообщения компании к отчету. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, в 2025 г. снизился на 23% до 78,2 руб.
Сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика привела к росту расходов компании по банковским кредитам, облигационным займам и прочим банковским расходам в 1,7 раза по сравнению с 2024 г. до $697 млн.
Выручка компании за 2025 г. выросла на 23% до $14,8 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 30% до $1,05 млрд, операционная прибыль упала в три раза до $126 млн. Капитальные затраты «Русала» в прошлом году выросли на 8% до $1,48 млн, коммерческие расходы – на четверть до $1,06 млрд, чистый долг компании увеличился на 26% до $8,05 млн.
Производство алюминия в 2025 г. снизилось на 2% в годовом выражении до 3,9 млн т за счет оптимизации мощностей. Вместе с тем, реализация запасов предыдущих периодов позволила увеличить продажи первичного алюминия и сплавов на 16%, до 4,5 млн т, продукции с добавленной стоимостью – на 6%, до 1,5 млн т, отмечает компания.
Рост средней цены реализации алюминия на 5% за 2025 г. был полностью нивелирован увеличением общей себестоимости продаж на треть до $12,3 млрд из-за роста затрат на приобретение прочего сырья, также говорится в сообщении. В части сырья речь идет в основном о росте цен на сырьевой нефтяной кокс на 22%. Кроме того, средняя премия к цене металла на LME упала более чем в полтора раза, до $76/т.
«Русал» представил слабые финансовые результаты за 2025 г. – несмотря на рост выручки, EBITDA ощутимое снизилась из-за укрепления рубля и увеличения расходов на персонал, электроэнергию и приобретение прочего сырья, говорит ведущий аналитик «Велес капитала» Василий Данилов.
Главным драйвером для финансовых показателей компании в 2026 г. станут мировые цены на алюминий, на данный момент колеблющиеся на уровне $3300-3400/т, полагает Данилов. В случае сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры выручка «Русала» может вырасти примерно на 10%, EBITDA – в полтора раза до $1,5 млрд, допускает он.
«На фоне отрицательного свободного денежного потока и выросшей долговой нагрузки мы не ожидаем рекомендации дивидендов “Русала” по итогам 2025 г.», – добавил аналитик.
Стоимость акций «Русала» на фоне публикации отчетности снизилась, свидетельствуют данные торгов на Московской и Гонконгской биржах. На Мосбирже на 13:00 мск одна акций компании стоила 42,8 руб., что примерно на 3% меньше цены на момент закрытия предыдущей торговой сессии. На Гонконгской бирже котировки ценных бумаг в ходе торгов снизились на 16% до 4,6 гонконгского доллара (47,6 руб.) за штуку. Капитализация компании, по данным Мосбиржи, составляет 649,9 млрд руб.