СД «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2026 года
Совет директоров «Русала» предложил акционерам воздержаться от объявления и выплаты дивидендов по результатам I квартала этого года. Об этом говорится в сообщении компании в сервисе раскрытия информации.
1 июня состоится собрание, на котором акционеры компании примут окончательное решение.
Политика компании предусматривает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA. Все зависит от соблюдения кредитных обязательств и поддержания достаточного уровня ликвидности.
Последний раз дивиденды выплачивались по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда акционеры получили выплаты в размере $302 млн ($0,02 на одну акцию).
По итогам прошлого года компания не выплачивала дивиденды, сославшись на ухудшение рыночной конъюнктуры и высокие капитальные затраты. Убыток «Русала» по МСФО достиг $455 млн, сменив прибыль в размере $803 млн, зафиксированную годом ранее.
«Русал» остается главным поставщиком российского алюминия. Основным акционером компании является холдинг «Эн+», владеющий 56,88% акций, 25,52% принадлежат «СУАЛ партнерс».