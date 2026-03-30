ФАС выдала предупреждение «Русалу» из-за цен на алюминий
Имеются в виду положения, из-за которых цены на алюминий для отечественных потребителей превышали экспортные. Группа компаний в формуле ценообразования для российских потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Но сейчас рынок Европы утратил репрезентативность для РФ. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.
ФАС считает, что недопустимо отдавать иностранцам приоритет при ценообразовании, ущемляя интересы российских переработчиков.
Ранее ФАС рекомендовала «Русалу» сформировать торгово-сбытовую политику для сокращения рисков нарушения антимонопольного законодательства. На данный момент она не разработана.
При неисполнении предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело.
30 марта цены на алюминий выросли на фоне сообщений об ударах по предприятиям крупнейших производителей на Ближнем Востоке. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов к 11:10 мск показали рост на 4,1% и достигли $3432,5 за тонну. В ходе торгов показатель поднимался до $3492 (+6%) за тонну, приблизившись к максимуму с 19 марта и оставаясь рядом с четырехлетним пиком в $3546,5.