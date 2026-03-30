ФАС выдала предупреждение «Русалу» из-за цен на алюминий

30 марта цены на алюминий выросли на фоне сообщений об ударах по предприятиям крупнейших производителей на Ближнем Востоке. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов к 11:10 мск показали рост на 4,1% и достигли $3432,5 за тонну. В ходе торгов показатель поднимался до $3492 (+6%) за тонну, приблизившись к максимуму с 19 марта и оставаясь рядом с четырехлетним пиком в $3546,5.