Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

ФАС выдала предупреждение «Русалу» из-за цен на алюминий

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение группе компаний «Русал». До 30 апреля «Русал» должен изменить условия договоров на поставку алюминия, говорится в сообщении службы.

Имеются в виду положения, из-за которых цены на алюминий для отечественных потребителей превышали экспортные. Группа компаний в формуле ценообразования для российских потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Но сейчас рынок Европы утратил репрезентативность для РФ. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.

ФАС считает, что недопустимо отдавать иностранцам приоритет при ценообразовании, ущемляя интересы российских переработчиков. 

Ранее ФАС рекомендовала «Русалу» сформировать торгово-сбытовую политику для сокращения рисков нарушения антимонопольного законодательства. На данный момент она не разработана.

При неисполнении предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело.

30 марта цены на алюминий выросли на фоне сообщений об ударах по предприятиям крупнейших производителей на Ближнем Востоке. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов к 11:10 мск показали рост на 4,1% и достигли $3432,5 за тонну. В ходе торгов показатель поднимался до $3492 (+6%) за тонну, приблизившись к максимуму с 19 марта и оставаясь рядом с четырехлетним пиком в $3546,5.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её