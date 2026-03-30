Алюминий подорожал на 6% после атак на Ближнем Востоке

Цены на алюминий демонстрируют рост на фоне сообщений об ударах по предприятиям крупнейших производителей на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов к 11:10 мск выросли на 4,1% и достигли $3432,5 за тонну. В ходе торгов показатель поднимался до $3492 (+6%) за тонну, приблизившись к максимуму с 19 марта и оставаясь недалеко от четырехлетнего пика в $3546,5.

На Шанхайской фьючерсной бирже наиболее ликвидные контракты подорожали на 3,43% – до 24725 юаней за тонну, или около $3578,82.

Как пишут аналитики ING Economics, поводом для роста стали сообщения компаний Aluminium Bahrain и Emirates Global Aluminium о последствиях ударов Ирана. В первой компании заявили, что оценивают ущерб от атак, тогда как второй производитель сообщил о существенных повреждениях мощностей в экономической зоне Халифа в Абу-Даби. На этом фоне усилились опасения по поводу устойчивости поставок.

The New York Times 12 марта писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ. Заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.

15 марта бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) приступила к поэтапной остановке производства на крупнейшем в мире алюминиевом заводе. Причиной стали перебои с морскими поставками сырья через Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

28 марта несколько сотрудников эмиратского производителя алюминия Emirates Global Aluminium пострадали при ударе иранскими ракетами и беспилотниками по Абу-Даби. Предприятие получило значительные повреждения при атаке, ведется оценка ущерба.

