Бахрейн начинает сокращение производства на крупнейшем в мире алюминиевом заводе
Бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) приступила к поэтапной остановке производства на крупнейшем в мире алюминиевом заводе, пишет Bloomberg. Как сообщается в заявлении компании, это коснется 19% от общей мощности предприятия, составляющей 1,6 млн т в год. Причиной стали перебои с морскими поставками сырья через Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В компании пояснили, что вынужденная мера позволит сохранить запасы сырья и поддержать работу остальных мощностей в условиях, когда транзит через ключевую водную артерию фактически парализован. Alba, как и другие алюминиевые заводы региона, столкнулась с серьезными проблемами как в отгрузке готовой продукции, так и в получении необходимого сырья – глинозема. В марте компания уже приостанавливала продажи клиентам.
Остановка производства в Бахрейне стала очередным ударом для мировой алюминиевой отрасли. Цены на металл на Лондонской бирже металлов взлетели до максимума с 2022 г. на фоне опасений масштабных перебоев с поставками. Ранее Катар также был вынужден частично остановить выплавку алюминия – но уже из-за нехватки природного газа.
Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация обнажила уязвимость глобальной производственной цепочки: от добычи бокситов до выпуска готовой продукции. Алюминий является вторым по значимости промышленным металлом после стали, и его дефицит может ударить по широкому кругу производителей по всему миру, которые используют специализированные сплавы, не имеющие быстрой замены.
The New York Times писала, что военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ. Заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.