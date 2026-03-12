Конфликт вокруг Ирана вызвал рост цен на удобрения и сахар

Конфликт вокруг Ирана вызвал рост цен на удобрения и сахарЭскалация отразилась и на производстве алюминия и гелия
Военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ, но и на ряд других ключевых для мировой экономики товаров. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.
Газета отмечает, что цена на мочевину – один из основных видов азотных удобрений – с начала конфликта выросла на 35%. Около трети мировых поставок этого продукта проходит через Ормузский пролив. Одновременно страны региона фактически лишились возможности экспортировать серу, которая используется при производстве удобрений и применяется во многих отраслях промышленности.
Конфликт также отразился на рынке сахара. Бразилия – крупнейший производитель сахарного тростника – использует его для выпуска как сахара, так и этанола. Рост мировых цен на нефть повышает стоимость этанола, что стимулирует бразильские предприятия перерабатывать больше тростника в топливо вместо сахара.
Кроме того, выросли цены на алюминий. Металл производится в Катаре и Бахрейне, а сырье для его выплавки импортируется в регион через Ормузский пролив. На этом фоне котировки алюминия в начале недели достигли максимума почти за четыре года.
Конфликт также затронул рынок гелия. Катар обеспечивает около трети мирового производства этого газа, который используется в полупроводниковой промышленности. Основные мощности расположены в городе Рас-Лаффан, и удары по этой зоне привели к остановке работы предприятий.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, после чего Тегеран нанес ответные атаки. Прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне боевых действий привело к крупнейшему в истории сбою мировых поставок нефти.
12 марта также сообщалось, что ночные удары Ирана по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке и в Персидском заливе вызвали рост мировых цен на нефть. По данным СМИ, повреждения получили шесть судов и ряд топливных резервуаров в соседних странах. Перед этим иранское военное командование предупредило, что Тегеран намерен перейти к тактике «удар за ударом».