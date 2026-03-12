Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Конфликт вокруг Ирана вызвал рост цен на удобрения и сахар

Эскалация отразилась и на производстве алюминия и гелия
Елена Вострикова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Военная операция США и Израиля против Ирана и последующая эскалация на Ближнем Востоке привели к росту цен не только на нефть и газ, но и на ряд других ключевых для мировой экономики товаров. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, заметно подорожали удобрения, сахар, алюминий и гелий.

Газета отмечает, что цена на мочевину – один из основных видов азотных удобрений – с начала конфликта выросла на 35%. Около трети мировых поставок этого продукта проходит через Ормузский пролив. Одновременно страны региона фактически лишились возможности экспортировать серу, которая используется при производстве удобрений и применяется во многих отраслях промышленности.

Конфликт также отразился на рынке сахара. Бразилия – крупнейший производитель сахарного тростника – использует его для выпуска как сахара, так и этанола. Рост мировых цен на нефть повышает стоимость этанола, что стимулирует бразильские предприятия перерабатывать больше тростника в топливо вместо сахара.

МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Политика / Международные новости

Кроме того, выросли цены на алюминий. Металл производится в Катаре и Бахрейне, а сырье для его выплавки импортируется в регион через Ормузский пролив. На этом фоне котировки алюминия в начале недели достигли максимума почти за четыре года.

Конфликт также затронул рынок гелия. Катар обеспечивает около трети мирового производства этого газа, который используется в полупроводниковой промышленности. Основные мощности расположены в городе Рас-Лаффан, и удары по этой зоне привели к остановке работы предприятий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, после чего Тегеран нанес ответные атаки. Прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне боевых действий привело к крупнейшему в истории сбою мировых поставок нефти.

12 марта также сообщалось, что ночные удары Ирана по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке и в Персидском заливе вызвали рост мировых цен на нефть. По данным СМИ, повреждения получили шесть судов и ряд топливных резервуаров в соседних странах. Перед этим иранское военное командование предупредило, что Тегеран намерен перейти к тактике «удар за ударом».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её