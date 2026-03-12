МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

В отчете отмечается, что потоки нефти и нефтепродуктов через эту ключевую артерию упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период до практически полного прекращения в настоящее время. Пропускная способность пролива ограничена, а хранилища заполняются, что вынуждает производителей снижать добычу.