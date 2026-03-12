МЭА: страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки в связи с перекрытием Ормузского пролива. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА).
В отчете отмечается, что потоки нефти и нефтепродуктов через эту ключевую артерию упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период до практически полного прекращения в настоящее время. Пропускная способность пролива ограничена, а хранилища заполняются, что вынуждает производителей снижать добычу.
МЭА связывает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке с крупнейшим сбоем в поставках за всю историю мирового нефтяного рынка. Агентство предупреждает, что в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут только возрастать.
Иран заблокировал Ормузский пролив после атак США и Израиля. Прекращение движения нефтяных, торговых и рыболовных судов стало причиной скачка цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны региона вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
12 марта The Guardian сообщила, что азиатские страны, от Пакистана до Южной Кореи, начали предпринимать меры против назревающего энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива. Так, Южная Корея объявила о первых за 30 лет ограничениях внутренних цен на топливо, а Таиланд искусственно занижает цены на топливо, ежедневно тратя десятки млн долларов.