При иранском ударе по Абу-Даби пострадали сотрудники Emirates Global Aluminium
Несколько сотрудников эмиратского производителя алюминия Emirates Global Aluminium пострадали при ударе иранскими ракетами и беспилотниками по Абу-Даби. Об этом сообщила компания.
Предприятие производителя в промышленной зоне Халифа в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) получило значительные повреждения при атаке. Ведется оценка ущерба.
Эскалация на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля. В этот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Тель-Авиву и американским объектам в странах Персидского залива.
24 марта The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия и ОАЭ предприняли меры, нацеленные на вступление в конфликт с Ираном. Источники газеты заявили, что Саудовская Аравия дала согласие на предоставление военным США доступа на авиабазу имени короля Фахда, а на видеозаписях «по всей видимости» видно, что ряд ракет, использованных в атаках на Тегеран, запускались из Бахрейна.