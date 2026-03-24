WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ готовятся вступить в войну с Ираном

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военные США на пять дней остановят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана после «удачных переговоров» с Тегераном. По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» для урегулирования кризиса и диалог продолжится на этой неделе.