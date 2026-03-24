WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ готовятся вступить в войну с Ираном
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предприняли меры, нацеленные на вступление в конфликт с Ираном, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно сведениям источников газеты, Саудовская Аравия дала согласие на предоставление военным США доступа на авиабазу имени короля Фахда. Прежде страна заявляла, что ее базы нельзя использовать для атак по Ирану.
Объединенные Арабские Эмираты закрыли больницу и клуб, принадлежащие Ирану. По данным газеты, на видеозаписях «по всей видимости» видно, что некоторые ракеты, использованные в атаках на Иран, были запущены из Бахрейна.
23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военные США на пять дней остановят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана после «удачных переговоров» с Тегераном. По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» для урегулирования кризиса и диалог продолжится на этой неделе.
Объявление было сделано незадолго до истечения объявленного им с 21 на 22 марта (по Москве) 48-часового ультиматума. Тогда глава Белого дома пригрозил начать бомбардировки иранских электростанций при отказе Ирана от разблокирования Ормузского пролива.