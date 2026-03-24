Приведет ли приостановка ультиматума Трампа к перемирию с Ираном

Приведет ли приостановка ультиматума Трампа к перемирию с ИраномГоворить о движении к прекращению войны еще рано
США прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. Об этом 23 марта написал на своей странице в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп незадолго до истечения объявленного им с 21 на 22 марта (по Москве) 48-часового ультиматума. Он угрожал в случае отказа Ирана от разблокирования Ормузского пролива подвергнуть бомбардировкам иранские электростанции, «начиная с самой большой». По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» с целью урегулирования кризиса и этот диалог продолжится на этой неделе. Это сообщение появилось вскоре после того, как Совет обороны Исламской Республики (новый орган, созданный после 12-дневной войны в июне 2025 г. для разработки военной стратегии) пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае американской наземной операции на побережье страны или на иранских островах. Согласно их заявлению, единственным способом для безопасного прохода судов нейтральных государств станет согласование транзита с Тегераном.
До сих пор с начала ближневосточной войны 28 февраля заминированными остаются лишь некоторые участки маршрута в Ормузском проливе. Одновременно Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил в ответ на ультиматум Трампа масштабным ракетным обстрелом крупных электростанций дружественных Вашингтону ближневосточных государств, что рискует оставить страны региона не только без электричества, но и без пресной воды. По данным Reuters, работающие на электричестве опреснительные установки на 100% обеспечивают водой Бахрейн и Катар, более чем на 80% – ОАЭ и 50% – Саудовскую Аравию.
Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответном заявлении отверг факт американо-иранских переговоров. По его словам, объявленное Трампом перемирие сделано с целью снизить цены на энергоносители и «выиграть время для реализации своих военных планов». А неназванный высокопоставленный сотрудник службы безопасности Исламской Республики сообщил Tasnim, что Вашингтон пересмотрел свои планы на иранском направлении, после того как угрозы Тегерана «стали реальностью».
Ряд западных изданий писали и о планах американского президента начать наземную операцию для захвата острова Харк, через который Исламская Республика экспортирует около 90% своей нефти. С этой целью США перебрасывают в регион два экспедиционных отряда морской пехоты общей численностью 5000 человек и рассматривают переброску сил армии США вроде 82-й воздушно-десантной дивизии.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наиболее воинственно настроенного по отношению к Исламской Республике, пока никак не отреагировали на заявление Трампа. За несколько часов до этого сообщения израильский посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер в интервью телеканалу CNN заявил, что ближневосточная война против Ирана будет длиться до тех пор, пока в Иране не будут созданы условия для массового восстания и смены режима. После этого иранские государственные институты будут деградированы до уровня, когда страна перестанет быть угрозой не только для еврейского государства, но и для всего мира, отметил дипломат.
Правда, не все в Израиле, судя по всему, разделяют эту точку зрения. Как пишет The New York Times, ожидания начала в стране массовых беспорядков после американо-израильских воздушных бомбардировок и тайных операций по ликвидации высокопоставленных иранских официальных лиц не оправдались. И теперь ряд чиновников в США и Израиле призывают пересмотреть эту стратегию, рассказали изданию неназванные высокопоставленные американские и израильские чиновники: «Даже если в руководстве Исламской Республики возникнет напряженность, то это будет отражением борьбы за власть, а не действий широких народных масс».
Очевидно, Белый дом пытается найти способ выйти из ближневосточного тупика и за счет приостановки ультиматума он направляет сигнал Тегерану, чтобы перезапустить американо-иранский диалог, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Американцы прибегли к этой тактике из-за исчерпания большей части своих оружейных запасов США и Израилем. Помимо этого, продолжает политолог, Трамп опасается дальнейшего роста цен на нефть и бензин, что негативно влияет на его рейтинг. «Таким образом американцы рассчитывают убедить Тегеран пойти на компромиссы в возможных переговорах. Другое дело, что на нынешнем этапе иранские власти вряд ли готовы на это пойти, а боевые действия могут возобновиться с новой силой. Поэтому сохранить лицо Трампу скорее не удастся», – уверен эксперт.
Это не первый случай, когда Трамп отказывается доводить до конца собственный ультиматум, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его мнению, американский президент пересмотрел свое решение, так как эскалация неизбежно приведет к политическим последствиям для республиканцев в самих США. «Наземное вторжение США на территорию Ирана почти наверняка приведет к затягиванию войны и к росту экономических издержек, прежде всего для арабских государств Персидского залива, а также для мировых рынков энергоресурсов. Появление новых горячих точек в регионе будет зависеть от характера действий американцев. На данный момент я пока не вижу оснований для такого вторжения», – добавил эксперт.