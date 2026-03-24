Приведет ли приостановка ультиматума Трампа к перемирию с Ираном

США прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной. Об этом 23 марта написал на своей странице в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп незадолго до истечения объявленного им с 21 на 22 марта (по Москве) 48-часового ультиматума. Он угрожал в случае отказа Ирана от разблокирования Ормузского пролива подвергнуть бомбардировкам иранские электростанции, «начиная с самой большой». По его словам, представители обеих стран провели в течение двух дней «продуктивные переговоры» с целью урегулирования кризиса и этот диалог продолжится на этой неделе. Это сообщение появилось вскоре после того, как Совет обороны Исламской Республики (новый орган, созданный после 12-дневной войны в июне 2025 г. для разработки военной стратегии) пригрозил заминировать весь Персидский залив в случае американской наземной операции на побережье страны или на иранских островах. Согласно их заявлению, единственным способом для безопасного прохода судов нейтральных государств станет согласование транзита с Тегераном.