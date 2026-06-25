«Русал» обратился в суд с иском к ФАС по ненормативным правовым актам

30 марта ФАС выдала предупреждение группе компаний «Русал». До 30 апреля «Русал» должен изменить условия договоров на поставку алюминия. Имеются в виду положения, из-за которых цены на алюминий для отечественных потребителей превышали экспортные. Группа компаний в формуле ценообразования для российских потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Но сейчас рынок Европы утратил репрезентативность для РФ. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.