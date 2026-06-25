«Русал» обратился в суд с иском к ФАС по ненормативным правовым актам
По данным картотеки, заявление было подано 23 июня от МКПАО «Объединенная компания "Русал"» и АО «Объединенная компания Русал – Торговый дом». Ответчиком по делу указана Федеральная антимонопольная служба.
Источник агентства в отрасли предположил, что судебное разбирательство может быть связано с предупреждением, которое антимонопольное ведомство вынесло компании ранее.
30 марта ФАС выдала предупреждение группе компаний «Русал». До 30 апреля «Русал» должен изменить условия договоров на поставку алюминия. Имеются в виду положения, из-за которых цены на алюминий для отечественных потребителей превышали экспортные. Группа компаний в формуле ценообразования для российских потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Но сейчас рынок Европы утратил репрезентативность для РФ. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где стоимость металла ниже.
ФАС считает, что недопустимо отдавать иностранцам приоритет при ценообразовании, ущемляя интересы российских переработчиков. При неисполнении предупреждения ведомство возбудит антимонопольное дело.