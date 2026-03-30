Котировки «Русала» замедлили рост после предупреждения ФАС
Котировки производителя алюминия «Русал» на торгах Московской биржи замедлили рост на фоне сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о выдаче предупреждения группе.
По состоянию на 14:25 мск акции компании на площадке подорожали на 3,51% и достигали 39,97 руб. за бумагу. К 15:45 мск они замедлили рост до 2,19% и торгуются по 39,46 руб.
30 марта ФАС выдала предупреждение «Русалу». До 30 апреля компания должна изменить условия договоров на поставку алюминия. Имеются в виду положения, из-за которых стоимость алюминия для российских потребителей превышала экспортную. Группа в формуле ценообразования для отечественных потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Рынок Европы утратил репрезентативность для России. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где цена на металл ниже.
По мнению ФАС, недопустимо отдавать иностранцам приоритет при ценообразовании, ущемляя интересы российских переработчиков. При неисполнении предупреждения ведомство возбудит антимонопольное дело.