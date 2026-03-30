Котировки «Русала» замедлили рост после предупреждения ФАС

30 марта ФАС выдала предупреждение «Русалу». До 30 апреля компания должна изменить условия договоров на поставку алюминия. Имеются в виду положения, из-за которых стоимость алюминия для российских потребителей превышала экспортную. Группа в формуле ценообразования для отечественных потребителей брала в учет региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Рынок Европы утратил репрезентативность для России. Экспорт переориентирован на азиатские рынки, где цена на металл ниже.