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Путин поручил ЦБ и правительству проработать идеи экосистемы длинных денег

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству РФ проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом он объявил на форуме организации «Деловая Россия».

«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.

Российский лидер 15 октября принял участие в форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия». Глава государства подключился к мероприятию по видео-конференц-связи из ситуационного центра Кремля.

Участие президента анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества.

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