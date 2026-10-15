Путин поручил ЦБ и правительству проработать идеи экосистемы длинных денег

«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.