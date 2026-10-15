Путин поручил ЦБ и правительству проработать идеи экосистемы длинных денег
Президент России Владимир Путин поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству РФ проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом он объявил на форуме организации «Деловая Россия».
«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.
Российский лидер 15 октября принял участие в форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия». Глава государства подключился к мероприятию по видео-конференц-связи из ситуационного центра Кремля.
Участие президента анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что в ходе форума представители среднего и крупного российского бизнеса обсудят вопросы развития экономики, новые инвестиционные циклы и предложения предпринимательского сообщества.