Путин отметил вклад бизнеса в поддержку участников спецоперации и их семей
Президент России Владимир Путин подчеркнул роль российского делового сообщества в оказании помощи участникам спецоперации, ветеранам и их семьям. Об этом он заявил на форуме-съезде организации «Деловая Россия».
Глава государства также выделил образовательные, культурные, экологические, волонтерские и благотворительные инициативы компаний. По его словам, бизнес участвует в благоустройстве общественных пространств и реализации мастер-планов развития городов и поселков.
Отдельно Путин отметил корпоративные демографические программы предприятий, направленные на поддержку работников и семей с детьми.
4 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщала, что сейчас система поддержки военнослужащих значительно изменилась по сравнению с периодом после распада СССР. Она отметила, что в начале 1990-х гг. военнослужащие и ветераны, в том числе участники войны в Афганистане, оказались в тяжелом положении. Она подчеркнула, что сегодня государство уделяет значительно больше внимания военнослужащим и их семьям, а также развивает программы реабилитации и адаптации.
27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на последнем заседании восьмого созыва заявил, что в целях законодательного обеспечения спецоперации депутаты Госдумы приняли 183 закона.