Путин отметил вклад бизнеса в поддержку участников спецоперации и их семей

4 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщала, что сейчас система поддержки военнослужащих значительно изменилась по сравнению с периодом после распада СССР. Она отметила, что в начале 1990-х гг. военнослужащие и ветераны, в том числе участники войны в Афганистане, оказались в тяжелом положении. Она подчеркнула, что сегодня государство уделяет значительно больше внимания военнослужащим и их семьям, а также развивает программы реабилитации и адаптации.