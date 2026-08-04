Памфилова сравнила помощь ветеранам спецоперации и прежних конфликтов
Сейчас система поддержки военнослужащих значительно изменилась по сравнению с периодом после распада СССР. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
Памфилова отметила, что в начале 1990-х гг. военнослужащие и ветераны, в том числе участники войны в Афганистане, оказались в тяжелом положении.
«Если сравнивать начало 90-х с нынешним временем – это просто небо и земля. И это, на мой взгляд, самое главное. Государство полностью изменило свой подход», – сказала она.
По ее словам, ранее многие ветераны сталкивались с отсутствием государственной поддержки и вынуждены были самостоятельно искать способы решения социальных проблем. Памфилова вспомнила поездки на Северный Кавказ в начале 90-х гг., когда, по ее словам, видела военнослужащих «полуголодных, в изношенной форме, в ужасном состоянии».
Она подчеркнула, что сегодня государство уделяет значительно больше внимания военнослужащим и их семьям, а также развивает программы реабилитации и адаптации. Глава ЦИК отдельно отметила появление фонда «Защитники Отечества» и программы «Время героев», направленных на поддержку бойцов и их вовлечение в общественную и управленческую деятельность.
«Сегодня государство ценит человека, а не говорит ему: «Мы тебя не посылали». При всех существующих тяжелейших проблемах это дорогого стоит», – заявила Памфилова.
Она также рассказала, что среди сотрудников ЦИК и избирательных комиссий есть участники спецоперации. По ее словам, многие председатели территориальных и участковых комиссий ушли добровольцами, а 112 представителей избирательной системы погибли. Памфилова добавила, что в системе создана Книга памяти и оказывается помощь семьям погибших.
27 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на последнем заседании восьмого созыва заявил, что в целях законодательного обеспечения спецоперации депутаты Госдумы приняли 183 закона. Госдумой также принято около 70 законов, связанных с работой по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России.