Памфилова сравнила помощь ветеранам спецоперации и прежних конфликтов

Она подчеркнула, что сегодня государство уделяет значительно больше внимания военнослужащим и их семьям, а также развивает программы реабилитации и адаптации. Глава ЦИК отдельно отметила появление фонда «Защитники Отечества» и программы «Время героев», направленных на поддержку бойцов и их вовлечение в общественную и управленческую деятельность.