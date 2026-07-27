Что рассказал Володин об итогах работы Госдумы VIII созыва

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на последнем заседании подвел итоги работы депутатов VIII созыва. Володин отметил, что за пять лет работы депутаты палаты парламента приняли 2980 федеральных законов. Спикер Госдумы также назвал три главных направления работы палаты, среди которых: реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны, законодательное обеспечение спецоперации, поддержка военнослужащих и членов их семей и работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.