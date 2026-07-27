Что рассказал Володин об итогах работы Госдумы VIII созыва

Что рассказал Володин об итогах работы Госдумы VIII созываЗа пять лет работы было принято 2980 законов
- О поддержке участников спецоперации и новых регионов
- О работе депутатов Госдумы и взаимодействии с другими ведомствами
- О России и борьбе с современными вызовами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на последнем заседании подвел итоги работы депутатов VIII созыва. Володин отметил, что за пять лет работы депутаты палаты парламента приняли 2980 федеральных законов. Спикер Госдумы также назвал три главных направления работы палаты, среди которых: реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны, законодательное обеспечение спецоперации, поддержка военнослужащих и членов их семей и работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.
«Ведомости» собрали главные заявления Володина.
О законотворческой деятельности
Володин подчеркнул, что две трети всей законотворческой повестки составили законопроекты, внесенные депутатами Госдумы и членами Совета Федерации. По его словам, 47,3 % инициатив были внесены депутатами, 10,8 % внесли депутаты совместно с сенаторами и еще 3,2 % – членами Совфеда. «Депутаты активно предлагают законодательные решения и используя свои возможности, делают все для улучшения жизни граждан», – сказал он.
Спикер Госдумы также сказал, что при принятии законов «должен быть не количественный, а качественный показатель, решение конкретных задач и проблем».
Володин отметил, что Госдума полностью выполнила послания Президента Федеральному Собранию предыдущих лет.
Председатель Госдумы назвал принятые депутатами инициативы, которые сформировали граждане России. Среди них он отметил:
защиту детей и их здоровья, в том числе запрет продажи вейпов, энергетиков и газовых баллончиков;
усиление госконтроля за тарифообразованием в ЖКХ, в частности, наделение ФАС дополнительными полномочиями для пересмотра тарифов и повышение ответственности чиновников.
Володин также отметил следующие законы:
спасение «Почты России»,
защиту граждан от коллекторов и запрет на навязывание человеку дополнительных платных услуг,
сохранение исторической памяти, в том числе увековечение памяти жертв геноцида советского народа,
введение уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений,
защиту моральных ценностей,
запрета пропаганды отказа от деторождения и смены пола.
Госдума также приняла 250 антисанкционных законов, заявил Володин.
Отдельно председатель Госдумы отметил, что 68,5 % законов было принято при поддержке всех фракций. «Количество межфракционных законов с 2021 года выросло в 3,5 раза и достигло 26 % от принятых. Это каждый четвертый закон», – сказал он.
О поддержке участников спецоперации и новых регионов
В целях законодательного обеспечения спецоперации депутаты Госдумы приняли 183 закона, уточнил председатель ГД. Защита участников спецоперации – принципиальная позиция Госдумы, добавил он.
Володин сказал, что Госдумой принято около 70 законов, связанных с работой по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России.
О работе депутатов Госдумы и взаимодействии с другими ведомствами
Спикер отметил, что после принятия инициированных президентом поправок в Конституцию начался новый этап развития парламентской демократии.
Володин отметил, что новые форматы взаимодействия Госдумы с правительством позволяют совместно выйти на качественные решения. Он уточнил, что депутаты в ходе VIII созыва открыто обсуждали с кабмином проблемные вопросы.
О России и борьбе с современными вызовами
Володин заявил, что только суверенное государство может иметь будущее. «Наша страна защищает свою независимость, право быть свободной», – сказал он, напомнив, что против развития России сегодня объявлено уже более 32 000 санкций.
«Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, "разорвать в клочья" нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены», – отметил Володин.
При этом спикер Госдумы сказал, что Россия открыта для диалога с другими странами, но на равных. Именно этим принципом руководствовались депутаты, определяя задачи по развитию межпарламентских связей, уточнил он.
Володин подчеркнул, что Россия выступает за многополярный мир, справедливое мироустройство и никому не позволит посягать на свои ценности и суверенитет.
Председатель Госдумы указал на консолидацию общества и политических сил, которые важны для преодоления вызовов сегодняшнего дня.
Володин заявил, что нужно проявлять стратегическую выдержку, быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей спецоперации.