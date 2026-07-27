Володин: депутаты Госдумы за пять лет приняли 2980 федеральных законов

26 июля «Ведомости» писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на семь лет. В ходе первого созыва средний возраст депутата насчитывал 45 лет и восемь месяцев. С каждыми новыми выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего восьмого созыва составляет 52 года и 11 месяцев. Самая «молодая» партия восьмого созыва – это «Новые люди». Средний возраст ее 19 депутатов на момент вступления в полномочия составил 37 лет и три месяца.