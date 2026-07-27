Володин: депутаты Госдумы за пять лет приняли 2980 федеральных законов
Депутаты Госдумы восьмого созыва за пять лет работы приняли 2980 федеральных законов, заявил на заключительном пленарном заседании председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«За пять лет мы приняли 2980 законов. Это итог. Потому что каждый закон, он обсуждался в профильном комитете, его разрабатывали авторы», – сказал он.
По словам Володина, в целях обеспечения спецоперации Госдума также приняла 183 закона. Он отметил, что деятельность нижней палаты в этой области позволила сформировать систему, которая корректируется исходя из вызовов времени. Председатель ГД подчеркнул, что обеспечение спецоперации, помощь бойцам и офицерам, их семьям – это один из приоритетов работы депутатов.
26 июля «Ведомости» писали, что за 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на семь лет. В ходе первого созыва средний возраст депутата насчитывал 45 лет и восемь месяцев. С каждыми новыми выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего восьмого созыва составляет 52 года и 11 месяцев. Самая «молодая» партия восьмого созыва – это «Новые люди». Средний возраст ее 19 депутатов на момент вступления в полномочия составил 37 лет и три месяца.
Уходящий созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов: их было не менее 80 – 17% от общего числа парламентариев. Всего за восемь созывов мандаты были у как минимум 316 женщин – менее 14% от всего депутатского корпуса.