За восемь созывов средний возраст депутатов Госдумы вырос на семь лет
За 30 лет средний возраст депутатов Госдумы вырос на семь лет, подсчитали «Ведомости».
В ходе первого созыва средний возраст депутата насчитывал 45 лет и восемь месяцев. С каждыми новыми выборами он рос примерно на год. Средний возраст уходящего восьмого созыва составляет 52 года и 11 месяцев.
Самая «молодая» партия восьмого созыва – это «Новые люди». Средний возраст ее 19 депутатов на момент вступления в полномочия составил 37 лет и три месяца. Самая возрастая фракция – КПРФ. Ее средний возраст составил 50 лет и восемь месяцев. «Единая Россия» находится на втором месте. Ее средний возраст составляет 48 лет и четыре месяца.
Самым юным депутатом в истории Госдумы становился в 2016 г. член ЛДПР Василий Власов – тогда ему был 21 год и три месяца. Самый молодой депутат восьмого созыва – Георгий Арапов (22 года) из «Новых людей». Старейшим депутатом в истории стал в 2011 г. единоросс Владимир Долгих (87 лет на начало шестого созыва, перешел в 2013 г. в Совет Федерации, скончался в 2020 г.). Старейший депутат в восьмом созыве – единоросс Владимир Ресин (85 с половиной лет).
Уходящий созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов: их было не менее 80 – 17% от общего числа парламентариев. Всего за восемь созывов мандаты были у как минимум 316 женщин – менее 14% от всего депутатского корпуса.