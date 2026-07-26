За восемь созывов средний возраст депутатов Госдумы вырос на семь лет

Самым юным депутатом в истории Госдумы становился в 2016 г. член ЛДПР Василий Власов – тогда ему был 21 год и три месяца. Самый молодой депутат восьмого созыва – Георгий Арапов (22 года) из «Новых людей». Старейшим депутатом в истории стал в 2011 г. единоросс Владимир Долгих (87 лет на начало шестого созыва, перешел в 2013 г. в Совет Федерации, скончался в 2020 г.). Старейший депутат в восьмом созыве – единоросс Владимир Ресин (85 с половиной лет).