Восьмой созыв Госдумы насчитывает рекордное число женщин-депутатов

За восемь созывов мандаты получили 316 женщин, что около 14% от всего депутатского корпуса. За 30 лет депутатами стали более 2300 человек. Меньше всего женщин было в Госдуме третьего созыва (с начала 2000 по конец 2003 гг.) – 7,3%.