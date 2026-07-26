Восьмой созыв Госдумы насчитывает рекордное число женщин-депутатов
Уходящий восьмой созыв Госдумы стал рекордным по числу женщин-депутатов. Их было 17% от общего числа парламентариев – не менее 80 человек, подсчитали «Ведомости».
Наибольшая доля женщин во фракции «Новые люди» – 26,3%. Следом идет «Единая Россия», в ней 17,2% женщин. В «Справедливой России» 15,6%, а в КПРФ – 9%. Меньше всего женщин в партии ЛДПР – 7,5%.
За восемь созывов мандаты получили 316 женщин, что около 14% от всего депутатского корпуса. За 30 лет депутатами стали более 2300 человек. Меньше всего женщин было в Госдуме третьего созыва (с начала 2000 по конец 2003 гг.) – 7,3%.
Первые в новейшей истории России выборы в Госдуму прошли 12 декабря 1993 г. Им предшествовал конституционный кризис октября того же года, выражавшийся в противостоянии президента Бориса Ельцина и Съезда народных депутатов, кульминацией которого стал обстрел Белого дома, а результатом – демонтаж остатков советской системы управления и принятие новой Конституции.