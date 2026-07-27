Володин обозначил три главных направления работы Госдумы VIII созыва
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал три ключевых приоритета, которые определяли деятельность палаты парламента. Об этом он заявил в ходе выступления на последнем заседании Госдумы по итогам работы депутатов VIII созыва.
По его словам, основным направлением стала реализация послания президента России и достижение национальных целей развития страны. Вторым приоритетом он назвал законодательное обеспечение спецоперации, а также поддержку военнослужащих и членов их семей. Третьим важным направлением стала работа по вопросам, которые формируют сами граждане во время встреч с депутатами.
23 июля в Госдуме завершились отчеты председателей комитетов. За этот день отчитались 15 депутатов, столько же отчетов было и 22 июля. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что за пять лет комитетом рассмотрено 606 законопроектов, из которых 323 стали законами. В портфеле комитета остается 59 законопроектов. Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил про то, что несмотря на санкции, «наша финансовая система является одной из самых продвинутых в мире». Комитет по вопросам собственности за пять лет провел 111 очных заседаний, на которых рассмотрел более 200 законов, заявил его председатель Сергей Гаврилов.
С отчетами также выступили глава комитета по экономполитике Максим Топилин, по международным делам – Леонид Слуцкий, по малому и среднему предпринимательству – Александр Демин, по региональной политике – Алексей Диденко, по контролю – Олег Морозов, по развитию гражданского общества – Николай Новичков, по туризму – Сангаджи Тарбаев, по транспорту – Евгений Москвичев, по развитию Арктики – Николай Харитонов, по культуре – Ольга Казакова, по охране здоровья – Сергей Леонов, по строительству – Сергей Пахомов.
В регламент Госдумы по инициативе Володина 21 июля были внесены поправки, по которым отчеты председателей комитетов станут ежегодными. А 23 июля были приняты изменения, которые обязали отчитываться также вице-спикеров и депутатов, представляющих Госдуму в коллегиальных руководящих органах разных структур.