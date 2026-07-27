Володин обозначил три главных направления работы Госдумы VIII созыва

23 июля в Госдуме завершились отчеты председателей комитетов. За этот день отчитались 15 депутатов, столько же отчетов было и 22 июля. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что за пять лет комитетом рассмотрено 606 законопроектов, из которых 323 стали законами. В портфеле комитета остается 59 законопроектов. Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил про то, что несмотря на санкции, «наша финансовая система является одной из самых продвинутых в мире». Комитет по вопросам собственности за пять лет провел 111 очных заседаний, на которых рассмотрел более 200 законов, заявил его председатель Сергей Гаврилов.