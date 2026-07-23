Председатели думских комитетов подвели итоги работы

Председатели думских комитетов подвели итоги работыДепутатам Госдумы VIII осталось провести последнее пленарное заседание
В Госдуме 23 июля завершились отчеты председателей комитетов. За этот день отчитались 15 депутатов, столько же отчетов было и 22 июля. Двое председателей комитетов – Андрей Картаполов (по обороне) и Владимир Иванов (по делам национальностей) – не отчитывались.
Первым свой отчет начал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он рассказал, что за пять лет комитетом рассмотрено 606 законопроектов, из которых 323 стали законами. В портфеле комитета остается 59 законопроектов. Среди основных приоритетов в работе комитета было выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороноспособности и безопасности и достижение национальных целей развития и др.
Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил про то, что несмотря на санкции, «наша финансовая система является одной из самых продвинутых в мире». «И это в том числе благодаря нашей с вами работе и Центрального банка», – скромно заметил Аксаков. Он привел в пример, что многие граждане «просто даже не заметили, что Visa и MasterCard ушли из нашей страны». Говорил Аксаков и про создание системы быстрых платежей, развитие цифровых инструментов, возможности кредитных каникул и т. д.
Комитет по вопросам собственности за пять лет провел 111 очных заседаний, на которых рассмотрел более 200 законов, заявил его председатель Сергей Гаврилов. По его словам, приоритетом в работе была «отработка антисанкционных мер». В частности, комитет работал над возвращением активов в Россию. Гаврилов напомнил о принятом 21 июля законе о судебном механизме блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию. «Все! Спасибо! До свидания, товарищи! Надеюсь, что разлука семьи будет без печали. Но это важный урок для нашего будущего корпоративного строительства», – заявил депутат.
Кроме того, с отчетами выступили глава комитета по экономполитике Максим Топилин, по международным делам – Леонид Слуцкий, по малому и среднему предпринимательству – Александр Демин, по региональной политике – Алексей Диденко, по контролю – Олег Морозов, по развитию гражданского общества – Николай Новичков, по туризму – Сангаджи Тарбаев, по транспорту – Евгений Москвичев, по развитию Арктики – Николай Харитонов, по культуре – Ольга Казакова, по охране здоровья – Сергей Леонов, по строительству – Сергей Пахомов.
В регламент Госдумы по инициативе председателя нижней палаты Вячеслава Володина 21 июля были внесены поправки, по которым отчеты председателей комитетов станут ежегодными. А 23 июля были приняты изменения, которые обязали отчитываться также вице-спикеров и депутатов, представляющих Госдуму в коллегиальных руководящих органах разных структур.
Депутатам VIII созыва осталось провести одно пленарное заседание. Оно состоится 27 июля и будет коротким – на нем выступят руководители думских фракций и председатель Госдумы. После этого с депутатами встретится президент, сообщали «Ведомости».