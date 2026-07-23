Председатели думских комитетов подвели итоги работы

Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил про то, что несмотря на санкции, «наша финансовая система является одной из самых продвинутых в мире». «И это в том числе благодаря нашей с вами работе и Центрального банка», – скромно заметил Аксаков. Он привел в пример, что многие граждане «просто даже не заметили, что Visa и MasterCard ушли из нашей страны». Говорил Аксаков и про создание системы быстрых платежей, развитие цифровых инструментов, возможности кредитных каникул и т. д.