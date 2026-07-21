Госдума ввела судебный механизм запрета на возвращение зарубежного бизнеса в РФ

Документ предусматривает, что отказ в исполнении опциона на обратный выкуп будет возможен исключительно через суд. Такие дела отнесены к компетенции Арбитражного суда Московской области. С иском смогут обратиться как нынешний владелец актива, так и профильное министерство. При этом министерству потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а собственнику бизнеса – позиция этой комиссии и профильного ведомства.