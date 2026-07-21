Госдума ввела судебный механизм запрета на возвращение зарубежного бизнеса в РФ
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок после февраля 2022 г., права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Поправки внесены в закон «Об иностранных инвестициях», передает «Интерфакс».
Документ предусматривает, что отказ в исполнении опциона на обратный выкуп будет возможен исключительно через суд. Такие дела отнесены к компетенции Арбитражного суда Московской области. С иском смогут обратиться как нынешний владелец актива, так и профильное министерство. При этом министерству потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а собственнику бизнеса – позиция этой комиссии и профильного ведомства.
Закон также позволяет инициировать судебное разбирательство независимо от того, обращался ли иностранный инвестор с требованием реализовать право обратного выкупа.
Новые нормы распространяются только на сделки, заключенные с инвесторами, связанными с недружественными государствами, подконтрольными им иностранными структурами, а также российскими юридическими лицами, находящимися под их контролем. Для прекращения права на обратный выкуп должно быть выполнено как минимум одно условие из двух групп критериев.
Первая касается действий иностранного инвестора, включая публичную поддержку недружественных действий против России, заявления о прекращении деятельности в стране или ненадлежащее исполнение обязательств. Вторая связана с экономическими параметрами сделки, например существенным отклонением цены обратного выкупа от рыночной либо дополнительными инвестициями российского приобретателя, позволившими сохранить работу предприятия.
Закон также предусматривает возможность для иностранного инвестора в течение года после вступления судебного решения в силу потребовать компенсацию. При этом суд сможет уменьшить ее размер с учетом обстоятельств дела, понесенных убытков и объема вложений нового владельца либо полностью отказать в выплате в случаях, предусмотренных документом.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.