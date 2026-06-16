Российские власти внесли существенные изменения в контрсанкционное регулирование

Российские власти внесли существенные изменения в контрсанкционное регулированиеОни касаются лимита по оплате долей в иностранных юрлицах и расчетов через счета «С»
Сразу два существенных изменения в контрсанкционное регулирование внесли российские власти в июне 2026 г., обратили внимание «Ведомости».
Во-первых, с 1 июля с 15 млн до 30 млн руб. увеличится максимальная сумма, на которую резидентам разрешается без индивидуального разрешения Банка России осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в иностранных юридических лицах, а также взносов по договорам о совместной деятельности с нерезидентами. Это следует из решения за подписью председателя рабочей группы ЦБ – зампреда Центробанка Ольги Поляковой.
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