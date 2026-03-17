ЦБ добавил оснований для списания со счетов недружественных правообладателей

ЦБ добавил оснований для списания со счетов недружественных правообладателейТеперь деньги со спецсчетов «О» официально можно списывать по решению суда
Банк России разрешил по решению суда списывать средства со спецсчетов типа «О», которые введены после начала спецоперации для расчетов с недружественными правообладателями, обратили внимание «Ведомости». До сих пор списание допускалось только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций либо в уплату комиссий уполномоченному банку. По решению совета директоров ЦБ от 27 февраля 2026 г. перечень дополнен следующим основанием: «В целях исполнения в предусмотренных законом случаях требований о взыскании денежных средств, содержащихся в исполнительных документах, требований о взыскании обязательных платежей».
Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам