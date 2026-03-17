ЦБ добавил оснований для списания со счетов недружественных правообладателей

Банк России разрешил по решению суда списывать средства со спецсчетов типа «О», которые введены после начала спецоперации для расчетов с недружественными правообладателями, обратили внимание «Ведомости». До сих пор списание допускалось только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций либо в уплату комиссий уполномоченному банку. По решению совета директоров ЦБ от 27 февраля 2026 г. перечень дополнен следующим основанием: «В целях исполнения в предусмотренных законом случаях требований о взыскании денежных средств, содержащихся в исполнительных документах, требований о взыскании обязательных платежей».