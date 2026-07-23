Председатели комитетов Госдумы начали отчитываться о пяти годах работы

Кажется, единственным, кто говорил не только об успехах, стал глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Свое выступление он начал с фразы: «Кроме счастья у наших избирателей не должно быть других эмоций. Только счастье». Так депутат охарактеризовал выступления коллег. Комитет впервые появился в этом созыве, напомнил Гартунг. В целом результатом работы Думы и ее комитетов должно быть улучшение качества жизни граждан. «А здесь достижений не так много», – вздохнул он, напомнив про санкции. Гартунг рассказал о принятии пятого антимонопольного пакета, предоставлении новых полномочий ФАС. При этом продолжается монополизация товарных рынков – с этим ничего не удалось сделать, отметил он.