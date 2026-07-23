Председатели комитетов Госдумы начали отчитываться о пяти годах работы

Председатели комитетов Госдумы начали отчитываться о пяти годах работыНижняя палата подводит итоги деятельности восьмого созыва
В Госдуме в преддверии завершения работы восьмого созыва впервые 22 июля состоялись отчеты председателей комитетов. На пленарном заседании отчитались 15 из 32 председателей комитетов, еще 15 отчетов планируются 23 июля. Двое глав комитетов отчитываться не будут – это председатели комитета по обороне Андрей Картаполов и комитета по делам национальностей Владимир Иванов. За отчетами наблюдали статс-секретари министерств.
Отчеты предваряло выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он напомнил, что 21 июля в регламент нижней палаты были внесены поправки, по которым отчеты председателей комитетов станут ежегодными. А 23 июля примут изменения, которые обяжут отчитываться и вице-спикеров, и депутатов, представляющих Госдуму в коллегиальных руководящих органах «ключевых структур нашей страны».
Все это направлено на «повышение эффективности и ответственности законодательной власти», сказал спикер.
Он представил некоторые статистические данные о работе созыва (обычно итоги подводят на последнем заседании, на этот раз оно пройдет 27 июля). Например, по его словам, за пять лет было принято 1147 законов (38,5% из всех рассмотренных инициатив), «направленных непосредственно на защиту людей» (см. врез).
Среди председателей комитетов первым отчитался Павел Крашенинников. Глава самого загруженного думского комитета – по госстроительству – сообщил, что за пять лет комитет рассмотрел 1400 законопроектов, сейчас осталось 228. За созыв комитетом было подготовлено 630 инициатив, которые стали законами и были подписаны президентом (22% от 2919).
Звучали и предложения со стороны депутатов.
Так, по мнению Крашенинникова, у статс-секретарей должно быть юридическое образование или они должны иметь опыт работы в Госдуме или Совете Федерации – чтобы понимать, как работает система законодательства. Позже председатель комитета по просвещению Ирина Белых фактически поддержала идею. Она предложила, чтобы у таких заместителей министра было профильное образование или опыт работы в отрасли.
Ярослав Нилов рассказал, что в его комитете по труду и соцполитике рассмотрели 527 инициатив, из которых 153 стали законами. Он отметил поддержку и гарантии для участников спецоперации и членов их семей, внедрение комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, новый закон о занятости и др.
Володин после выступления Нилова сказал, что тот не собирается идти в новый созыв Госдумы: «Но он готовый статс-секретарь!» По словам спикера, Нилов «корректно толерантно гнет свое» во главе комитета.
Комитет по безопасности за время этого созыва рассмотрел 261 законопроект, из них 170 стали законами, рассказал его руководитель Василий Пискарев. По его словам, было принято более 100 законов, направленных на поддержку сотрудников правоохранительных органов. Принимались инициативы об ужесточении УК – вплоть до пожизненного лишения свободы за терроризм, госизмену и т. д. Комитет Госдумы по делам СНГ подготовил 252 законопроекта, из которых 166 стали законами, отметил его председатель Леонид Калашников. Среди ключевых – связанные с миграционной сферой.
Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский рассказывал о законах по борьбе с кибермошенничеством, национальном мессенджере, поддержке искусственного интеллекта, центрах обработки данных и других, которые были подготовлены комитетом к принятию. А Нина Останина, глава комитета по защите семьи, сообщила, что через их комитет прошло 584 законопроекта, из которых 162 стали законами. Среди основных инициатив она назвала законы в поддержку участников спецоперации, запреты нетрадиционных ценностей, смены пола и усыновления детей в страны, где разрешена смена пола.
«Ни один ребенок в 2024 г. не был усыновлен в зарубежные страны», – гордо отчиталась депутат.
Кажется, единственным, кто говорил не только об успехах, стал глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Свое выступление он начал с фразы: «Кроме счастья у наших избирателей не должно быть других эмоций. Только счастье». Так депутат охарактеризовал выступления коллег. Комитет впервые появился в этом созыве, напомнил Гартунг. В целом результатом работы Думы и ее комитетов должно быть улучшение качества жизни граждан. «А здесь достижений не так много», – вздохнул он, напомнив про санкции. Гартунг рассказал о принятии пятого антимонопольного пакета, предоставлении новых полномочий ФАС. При этом продолжается монополизация товарных рынков – с этим ничего не удалось сделать, отметил он.
Также с отчетами выступили председатель комитета по промышленности Владимир Гутенев, по энергетике – Николай Шульгинов, по науке и высшему образованию – Сергей Кабышев, по аграрным вопросам – Владимир Кашин, по экологии – Дмитрий Кобылкин, по физкультуре и спорту – Олег Матыцин, по молодежной политике – Артем Метелев.
Нынешняя каденция заканчивается и Госдума приняла логичное решение отчитаться о своей работе, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Понятно, что у разных комитетов разный вклад в законотворческий процесс, поэтому может быть некоторая диспропорция в рамках отчетной кампании». В целом вслед за отчетами глав комитетов и вице-спикеров разумно было бы сделать и отчет руководителей фракций, несмотря на большое число межфракционных инициатив, считает эксперт.
«Если у вас претензия к тому, что мы запретили менять пол, скажите. Если есть претензия на запрет пропаганды нетрадиционных отношений и отказа от деторождения, тогда также публично скажите об этом». Статистика от спикера 183 закона, принятых «в защиту людей», связаны со специальной военной операцией, 61 – с поддержкой семей, 71 – со здоровьем граждан, 80 – с образовательной сферой, 19 – с противодействием преступникам, а 32 – с миграционной сферой.