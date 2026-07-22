Володин назвал неуместными упреки в нацеленности Госдумы на запреты
Упреки в отношении депутатов о том, что они нацелены исключительно на запреты, неуместны. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные: мы защищаем здоровье детей от того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе не гнушаются это делать на здоровье ребенка», – сказал он.
По словам Володина, депутаты принимают законы только по запросу российских граждан. Он отметил, что законодатели понимают свою ответственность и защищают как подрастающее поколение, так и взрослых людей, «которые пошли по неверному пути».
22 июля Володин отметил, что за время работы Госдумы восьмого созыва в парламент поступило более 2 млн официальных обращений граждан. С учетом комментариев в соцсетях общее число обращений гораздо выше, добавил он.
27 июля президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Госдумы, сообщили «Ведомостям» четверо депутатов. По их словам, о том, что встреча состоится, Володин объявил 21 июля. 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорит один из депутатов.