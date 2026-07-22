Володин назвал неуместными упреки в нацеленности Госдумы на запреты

«Иногда слышим упреки, что принимаем запретительные меры. Вот они, меры запретительные: мы защищаем здоровье детей от того, чтобы не влияли на них вейпы, другие курительные смеси, которые находят распространение, и люди недобросовестные, пытаясь заработать, в том числе не гнушаются это делать на здоровье ребенка», – сказал он.