Путин встретится с депутатами Госдумы в завершение работы восьмого созыва

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На этой неделе Центризбирком заверил списки кандидатов всех партий, которые будут участвовать в выборах в Госдуму. Среди претендентов не оказалось нескольких звезд экрана, избравшихся в 2021 г., – актера Дмитрия Певцова, телеэрудита Анатолия Вассермана, ведущего Тимофея Баженова, а также известных советских артистов. Кто еще покинет нижнюю палату, а кто может получить мандат – в галерее «Ведомостей».



Пять лет назад звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов избрался как независимый кандидат в столичном Медведковском округе. Актер подчеркивал, что ему важна «поддержка не партий, а людей, жителей Москвы», и обещал, что договорится «о совместных действиях» с любой прошедшей в Госдуму силой. «Единая Россия» (ЕР) не стала выдвигать против него своего кандидата. Певцов обошел депутата от КПРФ Дениса Парфенова, набрав 38,2% голосов. В нижней палате он вошел во фракцию «Новых людей». На депутатском посту актер запомнился рядом громких заявлений, например, обращением к уехавшим из России деятелям культуры и критикой «Чебурашки». О причинах не переизбираться Дмитрий Певцов публично не говорил. / Алексей Орлов / Ведомости