Путин встретится с депутатами Госдумы в завершение работы восьмого созыва

Путин встретится с депутатами Госдумы в завершение работы восьмого созываКроме того, он может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций
Президент Владимир Путин 27 июля встретится в Кремле с депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали четверо депутатов.
О том, что такая встреча состоится, по словам собеседников «Ведомостей», на заседании 21 июля объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал», – поделился один из парламентариев. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Кроме того, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций, говорит один из депутатов. Подобные встречи президент проводит примерно раз в год.
Само заседание 27 июля (предположительно начнется в 10 утра) станет последним в весенней сессии и финальным для восьмого созыва Госдумы. На нем Володин расскажет об итогах работы в весеннюю сессию, а также подведет итоги работы созыва.
В 2021 г., когда заканчивался срок полномочий Госдумы седьмого созыва, депутатов тоже приглашали в Кремль. Перед ними выступил президент, а также председатель Госдумы.
Путин тогда поблагодарил депутатов всех фракций за «профессионализм, ответственность». «Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», – говорил глава государства. Особо подчеркнул президент тогда важность деятельности нижней палаты в условиях пандемии и участия в разработке поправок в Конституцию. Напутствовал президент депутатов и на предстоящую избирательную кампанию.
Итоги работы Госдумы восьмого созыва начнут подводить уже на этой неделе.
В течение пленарных заседаний 22 и 23 июля впервые итоги работы будут подводить председатели думских комитетов. Так, 22 июля на заседании отчитаются Павел Крашенинников (комитет по госстроительству), Ярослав Нилов (по соцполитике), Ирина Белых (по просвещению), Василий Пискарев (по безопасности), Леонид Калашников (по делам СНГ), Сергей Боярский (по информполитике), Владимир Гутенев (по промышленности), Николай Шульгинов (по энергетике) и др. А 23 июля – Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам), Леонид Слуцкий (по международным делам), Максим Топилин (по экономполитике), Сергей Гаврилов (по вопросам собственности), Алексей Диденко (по региональной политике), Олег Морозов (по контролю), Сергей Леонов (по охране здоровья), Ольга Казакова (по культуре), Сергей Пахомов (по строительству) и др.
Между некоторыми председателями комитетов развернулась «конкуренция на тему, кто больше наработал», иронизирует один из собеседников в нижней палате. По его словам, один из них включил в доклад выполнение более 3000 поручений спикера, чему все были удивлены. Оказалось, что это вся корреспонденция от Володина, в том числе и тексты законопроектов, где есть его подпись, поясняет он.
Встреча депутатов с президентом носит символический характер, говорит руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Депутаты были лояльны исполнительной власти и заслужили ритуальные слова благодарности». Важно это, говорит он, и для председателя Госдумы.
Встреча депутатов с президентом будет иметь важное символическое значение, согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Все-таки речь идет о завершении работы созыва, в связи с чем можно ожидать, что глава государства продемонстрирует поддержку деятельности восьмого созыва Госдумы и тех приоритетов, которые были для него характерны. Можно ожидать, что эти приоритеты будут вновь сформулированы, а также намечены для работы последующего созыва». Очевидно также, что и «Единая Россия», и председатель Госдумы постараются использовать встречу, чтобы подчеркнуть в публичной сфере правильность выбранного ими курса в парламентской политике и связь этого курса с позицией президента страны, добавляет он.
После встречи с президентом формально у депутатов начинается отпуск. Многие из них идут на переизбрание.