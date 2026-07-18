ЦИК заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на думские выборы

Ранее были заверены списки Партии пенсионеров, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». После проверки в федеральном списке «Единой России» осталось 390 кандидатов, у «Новых людей» – 298, у «Яблока» – 274. По одномандатным округам партии выдвинули соответственно 224, 215 и 137 кандидатов.