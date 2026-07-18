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ЦИК заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на думские выборы

Ася Султанова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия России завершила процедуру заверения списков кандидатов от всех 11 политических партий, выдвинувшихся на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

18 июля ЦИК заверил списки партии «Зеленые», 16 июля – списки кандидатов в Госдуму от «Родины» (федеральный список – 298 кандидатов, по одномандатным округам – 65). 15 июля были утверждены списки «Коммунистов России», 13 июля – «Справедливой России», федеральный список которой включает 263 кандидата, по одномандатным округам выдвинуто 224 человека.

Ранее были заверены списки Партии пенсионеров, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». После проверки в федеральном списке «Единой России» осталось 390 кандидатов, у «Новых людей» – 298, у «Яблока» – 274. По одномандатным округам партии выдвинули соответственно 224, 215 и 137 кандидатов.

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Заверены списки кандидатов от КПРФ, ЛДПР, Партии прямой демократии.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

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