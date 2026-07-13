ЦИК заверил списки кандидатов «Справедливой России» в Госдуму

10 июля сообщалось, что Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». Федеральный список «Единой России» включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. После корректировки в федеральном списке «Новых людей» осталось 298 кандидатов, еще 215 человек партия выдвинула по одномандатным округам. Федеральный список «Яблока» включает 274 кандидатов, еще 137 человек баллотируются по одномандатным округам.