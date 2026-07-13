ЦИК заверил списки кандидатов «Справедливой России» в Госдуму
ЦИК России заверил федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые партией «Справедливая Россия» на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщили в избиркоме.
В федеральный список партии вошли 263 кандидата, еще 224 человека выдвинуты по одномандатным избирательным округам. Кроме того, ЦИК разрешил «Справедливой России» открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
10 июля сообщалось, что Центризбирком заверил списки кандидатов «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». Федеральный список «Единой России» включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. После корректировки в федеральном списке «Новых людей» осталось 298 кандидатов, еще 215 человек партия выдвинула по одномандатным округам. Федеральный список «Яблока» включает 274 кандидатов, еще 137 человек баллотируются по одномандатным округам.
11 июля ЦИК также утвердил списки кандидатов от Партии пенсионеров. В федеральный список вошел 261 кандидат, еще 108 человек выдвинуты по одномандатным округам.
12 июля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что документы для участия в выборах в Госдуму также подали 80 самовыдвиженцев. По его данным, прием документов завершен.