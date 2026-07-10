ЦИК заверил списки ЕР, «Новых людей» и «Яблока» в Госдуму

Партия «Яблоко» устранила почти все замечания, выявленные до этого Центризбиркомом. Однако из федерального списка был исключен Владимир Болдырев, который занимал четвертое место в одной из региональных групп. Как пояснили в ЦИК, кандидат не представил сведения о расходах по крупным сделкам, а этот недостаток является неустранимым. После корректировки федеральный список партии включает 274 кандидатов, еще 137 человек выдвинуты по одномандатным округам.