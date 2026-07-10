ЦИК заверил списки ЕР, «Новых людей» и «Яблока» в Госдуму

ЦИК заверил списки ЕР, «Новых людей» и «Яблока» в ГосдумуИз списков партий исключили и отозвали нескольких кандидатов
Центральная избирательная комиссия России заверила федеральные списки и списки одномандатников, выдвинутые партиями «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Федеральный список «Единой России» включает 390 кандидатов, по одномандатным округам партия выдвинула 224 человека. Из федерального списка был отозван Алексей Грушин, выдвигавшийся по региональной группе в 32-м Московском округе в Татарстане.
В федеральном списке «Новых людей» осталось 298 кандидатов после исключения Виталия Ковалева из региональной группы № 18. Кроме того, партия выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам. Из их числа был отозван Сергей Толмачев, баллотировавшийся по Рязанской области.
Партия «Яблоко» устранила почти все замечания, выявленные до этого Центризбиркомом. Однако из федерального списка был исключен Владимир Болдырев, который занимал четвертое место в одной из региональных групп. Как пояснили в ЦИК, кандидат не представил сведения о расходах по крупным сделкам, а этот недостаток является неустранимым. После корректировки федеральный список партии включает 274 кандидатов, еще 137 человек выдвинуты по одномандатным округам.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в федеральном бюллетене будет представлено не более 11 партий.
9 июля стало известно, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашения международным наблюдателям из числа представителей национальных парламентов и международных организаций принять участие в наблюдении за выборами. «Ведомостям» в пресс-службе СФ сообщали, что приглашения получили 30 адресатов, в том числе структуры стран СНГ, БРИКС, ОДКБ, Арабского парламента и Организации исламского сотрудничества.