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Как предвыборные съезды задали тон думской кампании

Эксперты оценили, чего ожидать от партий после представления кандидатов
Александр Тихонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Предвыборные съезды провели все 11 партий, уведомившие о таком намерении Центральную избирательную комиссию (ЦИК), заявила 6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова. Все они могут участвовать в выборах Госдумы без сбора подписей, так как имеют депутатов в региональных парламентах.

Общей проблемой для всех было сделать свои съезды заметными, поскольку роль думских выборов в повестке заметно снизилась с 2021 г., считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, лучше всего это удалось «Единой России» (ЕР) и «Новым людям» (НЛ).

Первой – «за счет абсурдистских лозунгов про необходимый минимум» (плакат «Быть за Путина – базовый минимум», привлекший внимание СМИ и Telegram-каналов, висел на партийном съезде 28 июня в фойе стадиона «Мегаспорт»). Вторым – «за счет притязаний на нормальность (этого не хватает) и некоторым контрпрограммированием в отношении съезда ЕР: в пику акценту партии власти на семейные ценности и традиционалистскую повестку».

Если сравнивать съезды партий не по форме, а по политическому эффекту, то ожидания в наибольшей степени оправдали ЕР и НЛ, рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В 2021 г. ЕР шла как партия стабильности после пандемии и сохраняла конституционное большинство. Сейчас стартовая позиция сложнее, отмечает он: запрос на обновление заметнее, но административная и организационная база у партии власти остается несопоставимой с конкурентами. «Поэтому главный вопрос для ЕР – не первое место, а масштаб результата и сохранение доминирования в одномандатных округах», – считает Гращенков.

Отчасти внимание к съезду удалось привлечь КПРФ, добавил Виноградов, благодаря высказыванию своего лидера Геннадия Зюганова о банковских вкладах, которое было воспринято в СМИ как призыв к их конфискации (партии пришлось опровергать эти публикации). «Здесь двойственная ситуация – вроде это играет и против КПРФ, и за (ведь повышает общую тревожность)», – уточнил эксперт.

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Политика / Демократия

Настрой коммунистов на кампанию свидетельствует о том, «что делать особо ничего не надо за счет общей ситуации» и протестные голоса [сами] перетекут к ним, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.

Основная интрига была вокруг списка ЕР, как по федеральной части, так и по конструкции региональных групп, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. С одной стороны, сценарий кампании во многом пройдет по вектору «все против ЕР», с другой – именно расстановка кандидатов партии власти определит референдумный или конкурентный характер кампании в ряде субъектов и округов, говорит он.

Если сравнивать с 2021 г., то первая пятерка обновилась радикально, остался только руководитель МИДа Сергей Лавров. Видны изменения, связанные с факторами военного времени, – ответ на потребность в защите и обеспечении безопасности при демонстрации неизменности курса на суверенитет, сообщил эксперт «Ведомостям».

НЛ, по мнению Гращенкова (сотрудничает с партией), «попали в настроение городской, молодой, предпринимательской и цифровой аудитории». «Их задача – доказать, что рост рейтинга можно конвертировать не только в список, но и в территориальные результаты», – отметил глава Центра развития региональной политики.

В НЛ считают съезд хорошим стартом предвыборной кампании, сказала «Ведомостям» представитель партии.

Минченко (также сотрудничавший с НЛ) назвал съезд НЛ наиболее удачным с точки зрения работы с повесткой, по лидерскому составу и заявленным темам. ЕР ведет стандартную инерционную кампанию – солидную: «Очень важный фактор – это сильная перезагрузка состава депутатского корпуса как по одномандатникам, так и по списочникам».

Какие партии провели предвыборные съезды

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», Российская партия пенсионеров, «Родина», «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии.

ЕР более чем наполовину обновила список кандидатов по избирательным округам и впервые после возвращения в 2014 г. смешанной системы выборов в Госдуму «закрыла» все округа, писали «Ведомости» 1 июля. Кроме того, по подсчетам «Ведомостей», чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться.

Главное по итогам съезда для политтехнологов партии – определенность с лидерами списка, говорит один из источников «Ведомостей», близкий к ЕР. По его словам, стало понятнее, как в кампании отвечать на сложные вопросы. «Слегка выдохнули. Лаврова и [мэра Москвы Сергея] Собянина не назовешь противоречащими установке «ЕР – партия президента», они воспринимаются как официальные представители Владимира Путина», – рассуждает собеседник.

Провалы и перспективы

Консервативный список коммунистов – это, с одной стороны, сигнал базовым избирателям, что это та самая КПРФ с неизменным зюгановским ЦК, с другой – очевидна попытка продемонстрировать новое поколение коммунистов в лице первого зампреда Юрия Афонина и главы Хакасии Валентина Коновалова, отмечает Костин. Также, по его мнению, стоит понаблюдать за пермско-удмуртской группой, в которой выдвинут наиболее медийный кандидат партии Николай Бондаренко, «который абсолютно точно будет пытаться атаковать партию власти, не замечая красных линий».

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Политика / Власть

Включение в список «Справедливой России» (СР) бывшего первого вице-премьера Украины и экс-главы нацбанка Сергея Арбузова (возглавил региональную группу по новым субъектам, Крыму и Севастополю) Минченко считает «имиджевой катастрофой» для партии, недооцененной руководством. «12 лет спустя после государственного переворота [в Киеве], по сути дела, заявить: давайте вернем команду [бежавшего из страны экс-президента Виктора] Януковича на освобожденные территории, это прям очень серьезный выстрел в ногу», – говорит политолог.

По его мнению, к команде Януковича «однозначно негативное отношение» у бывших граждан Украины, ныне – граждан России. «Вопрос, насколько это будет транслироваться на уровне федеральной кампании в целом, в том числе насколько конкуренты будут готовы эту тему использовать и на каждых дебатах, на каждой встрече с представителями СР тыкать их этим в лицо», – добавил глава «Минченко консалтинга».

СР выглядит наиболее уязвимой из парламентских партий, говорит Гращенков. «У нее есть социальная повестка, но нет ощущения нового предложения. Многие лозунги выглядят как конкуренция с КПРФ на уже занятом поле. Поэтому для СР главная задача – не рост, а удержание парламентского статуса. Это партия, которая входит в кампанию не с вопросом «Как расшириться?», а с вопросом «Как не просесть ниже опасной черты?», – сказал он «Ведомостям».

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Политика / Демократия

Главная новация федеральной части у СР – замена представителей неактуального в этом выборном цикле политического объединения СЗРП на кандидата-женщину и участника спецоперации, считает Костин. «Территориальные группы сосредоточены вокруг популярных региональных представителей партии. Оба решения достаточно оправданны и должны помочь эсерам преодолеть 5%-ный порог», – говорит он.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий называл возглавляемую им силу второй в стране по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2024 г. На внеочередном съезде 2 октября 2025 г. ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме. Ожидания этого скорее снижаются, считает Виноградов. «Чем более активно ведется кампания с продвижением Слуцкого, тем больше людей узнают о том, что Жириновский таки умер», – отметил Минченко.

Федеральная часть списка ЛДПР сократилась почти в 2 раза с 15 до 8 человек и достаточно серьезно изменилась, что связано как с внутренними событиями – смертью лидера и основателя либерал-демократов Владимира Жириновского, чисткой партийных рядов, – так и с более широким контекстом – проведением спецоперации, активной работой по международной повестке и т. д., отмечает Костин.

ЛДПР выступила лучше, чем многие ожидали после ухода Жириновского, но ее проблема в потолке: она остается узнаваемой, но пока не стала партией нового большинства, считает Гращенков. «Ее результат будет зависеть от того, сможет ли она забрать часть тревожного и раздраженного избирателя, не растворившись в общей патриотической риторике», – сказал эксперт.

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