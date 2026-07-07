Как предвыборные съезды задали тон думской кампании

Если сравнивать съезды партий не по форме, а по политическому эффекту, то ожидания в наибольшей степени оправдали ЕР и НЛ, рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В 2021 г. ЕР шла как партия стабильности после пандемии и сохраняла конституционное большинство. Сейчас стартовая позиция сложнее, отмечает он: запрос на обновление заметнее, но административная и организационная база у партии власти остается несопоставимой с конкурентами. «Поэтому главный вопрос для ЕР – не первое место, а масштаб результата и сохранение доминирования в одномандатных округах», – считает Гращенков.