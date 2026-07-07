Как предвыборные съезды задали тон думской кампании

Как предвыборные съезды задали тон думской кампанииЭксперты оценили, чего ожидать от партий после представления кандидатов
Предвыборные съезды провели все 11 партий, уведомившие о таком намерении Центральную избирательную комиссию (ЦИК), заявила 6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова. Все они могут участвовать в выборах Госдумы без сбора подписей, так как имеют депутатов в региональных парламентах.
Общей проблемой для всех было сделать свои съезды заметными, поскольку роль думских выборов в повестке заметно снизилась с 2021 г., считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, лучше всего это удалось «Единой России» (ЕР) и «Новым людям» (НЛ).
Первой – «за счет абсурдистских лозунгов про необходимый минимум» (плакат «Быть за Путина – базовый минимум», привлекший внимание СМИ и Telegram-каналов, висел на партийном съезде 28 июня в фойе стадиона «Мегаспорт»). Вторым – «за счет притязаний на нормальность (этого не хватает) и некоторым контрпрограммированием в отношении съезда ЕР: в пику акценту партии власти на семейные ценности и традиционалистскую повестку».
Если сравнивать съезды партий не по форме, а по политическому эффекту, то ожидания в наибольшей степени оправдали ЕР и НЛ, рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В 2021 г. ЕР шла как партия стабильности после пандемии и сохраняла конституционное большинство. Сейчас стартовая позиция сложнее, отмечает он: запрос на обновление заметнее, но административная и организационная база у партии власти остается несопоставимой с конкурентами. «Поэтому главный вопрос для ЕР – не первое место, а масштаб результата и сохранение доминирования в одномандатных округах», – считает Гращенков.
Отчасти внимание к съезду удалось привлечь КПРФ, добавил Виноградов, благодаря высказыванию своего лидера Геннадия Зюганова о банковских вкладах, которое было воспринято в СМИ как призыв к их конфискации (партии пришлось опровергать эти публикации). «Здесь двойственная ситуация – вроде это играет и против КПРФ, и за (ведь повышает общую тревожность)», – уточнил эксперт.
Настрой коммунистов на кампанию свидетельствует о том, «что делать особо ничего не надо за счет общей ситуации» и протестные голоса [сами] перетекут к ним, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Основная интрига была вокруг списка ЕР, как по федеральной части, так и по конструкции региональных групп, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. С одной стороны, сценарий кампании во многом пройдет по вектору «все против ЕР», с другой – именно расстановка кандидатов партии власти определит референдумный или конкурентный характер кампании в ряде субъектов и округов, говорит он.
Если сравнивать с 2021 г., то первая пятерка обновилась радикально, остался только руководитель МИДа Сергей Лавров. Видны изменения, связанные с факторами военного времени, – ответ на потребность в защите и обеспечении безопасности при демонстрации неизменности курса на суверенитет, сообщил эксперт «Ведомостям».
НЛ, по мнению Гращенкова (сотрудничает с партией), «попали в настроение городской, молодой, предпринимательской и цифровой аудитории». «Их задача – доказать, что рост рейтинга можно конвертировать не только в список, но и в территориальные результаты», – отметил глава Центра развития региональной политики.
В НЛ считают съезд хорошим стартом предвыборной кампании, сказала «Ведомостям» представитель партии.
Минченко (также сотрудничавший с НЛ) назвал съезд НЛ наиболее удачным с точки зрения работы с повесткой, по лидерскому составу и заявленным темам. ЕР ведет стандартную инерционную кампанию – солидную: «Очень важный фактор – это сильная перезагрузка состава депутатского корпуса как по одномандатникам, так и по списочникам».
Какие партии провели предвыборные съезды
ЕР более чем наполовину обновила список кандидатов по избирательным округам и впервые после возвращения в 2014 г. смешанной системы выборов в Госдуму «закрыла» все округа, писали «Ведомости» 1 июля. Кроме того, по подсчетам «Ведомостей», чуть больше половины депутатов, избранных по спискам в 2021 г., могут смениться.
Главное по итогам съезда для политтехнологов партии – определенность с лидерами списка, говорит один из источников «Ведомостей», близкий к ЕР. По его словам, стало понятнее, как в кампании отвечать на сложные вопросы. «Слегка выдохнули. Лаврова и [мэра Москвы Сергея] Собянина не назовешь противоречащими установке «ЕР – партия президента», они воспринимаются как официальные представители Владимира Путина», – рассуждает собеседник.
Провалы и перспективы
Консервативный список коммунистов – это, с одной стороны, сигнал базовым избирателям, что это та самая КПРФ с неизменным зюгановским ЦК, с другой – очевидна попытка продемонстрировать новое поколение коммунистов в лице первого зампреда Юрия Афонина и главы Хакасии Валентина Коновалова, отмечает Костин. Также, по его мнению, стоит понаблюдать за пермско-удмуртской группой, в которой выдвинут наиболее медийный кандидат партии Николай Бондаренко, «который абсолютно точно будет пытаться атаковать партию власти, не замечая красных линий».
Включение в список «Справедливой России» (СР) бывшего первого вице-премьера Украины и экс-главы нацбанка Сергея Арбузова (возглавил региональную группу по новым субъектам, Крыму и Севастополю) Минченко считает «имиджевой катастрофой» для партии, недооцененной руководством. «12 лет спустя после государственного переворота [в Киеве], по сути дела, заявить: давайте вернем команду [бежавшего из страны экс-президента Виктора] Януковича на освобожденные территории, это прям очень серьезный выстрел в ногу», – говорит политолог.
По его мнению, к команде Януковича «однозначно негативное отношение» у бывших граждан Украины, ныне – граждан России. «Вопрос, насколько это будет транслироваться на уровне федеральной кампании в целом, в том числе насколько конкуренты будут готовы эту тему использовать и на каждых дебатах, на каждой встрече с представителями СР тыкать их этим в лицо», – добавил глава «Минченко консалтинга».
СР выглядит наиболее уязвимой из парламентских партий, говорит Гращенков. «У нее есть социальная повестка, но нет ощущения нового предложения. Многие лозунги выглядят как конкуренция с КПРФ на уже занятом поле. Поэтому для СР главная задача – не рост, а удержание парламентского статуса. Это партия, которая входит в кампанию не с вопросом «Как расшириться?», а с вопросом «Как не просесть ниже опасной черты?», – сказал он «Ведомостям».
Главная новация федеральной части у СР – замена представителей неактуального в этом выборном цикле политического объединения СЗРП на кандидата-женщину и участника спецоперации, считает Костин. «Территориальные группы сосредоточены вокруг популярных региональных представителей партии. Оба решения достаточно оправданны и должны помочь эсерам преодолеть 5%-ный порог», – говорит он.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий называл возглавляемую им силу второй в стране по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2024 г. На внеочередном съезде 2 октября 2025 г. ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме. Ожидания этого скорее снижаются, считает Виноградов. «Чем более активно ведется кампания с продвижением Слуцкого, тем больше людей узнают о том, что Жириновский таки умер», – отметил Минченко.
Федеральная часть списка ЛДПР сократилась почти в 2 раза с 15 до 8 человек и достаточно серьезно изменилась, что связано как с внутренними событиями – смертью лидера и основателя либерал-демократов Владимира Жириновского, чисткой партийных рядов, – так и с более широким контекстом – проведением спецоперации, активной работой по международной повестке и т. д., отмечает Костин.
ЛДПР выступила лучше, чем многие ожидали после ухода Жириновского, но ее проблема в потолке: она остается узнаваемой, но пока не стала партией нового большинства, считает Гращенков. «Ее результат будет зависеть от того, сможет ли она забрать часть тревожного и раздраженного избирателя, не растворившись в общей патриотической риторике», – сказал эксперт.