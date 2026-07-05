Четвертая партия сдала в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Госдуму

Четвертая партия сдала в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в ГосдумуВ федеральном списке Российской партии пенсионеров 268 человек
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы, сообщил «Ведомостям» представитель РППСС. В федеральном списке партии 268 человек, еще 108 выдвинуты по одномандатным округам.
«Почти треть наших кандидатов – люди молодого возраста. Средний возраст наших кандидатов – 53 года. Самому молодому – 23, самому старшему – 83», – заявил при подаче документов в ЦИК председатель РППСС Эрик Праздников. 76 кандидатов – ветераны боевых действий, в том числе участники спецоперации. Предвыборный съезд партии, на котором утверждались списки, прошел 26 июня.
В первую пятерку списка РППСС включены Праздников, президент Ассоциации колопроктологов России академик РАН Юрий Шелыгин, заместители председателя партии Владимир Ворожцов и Александр Потапов, главный редактор «Пенсионер ТВ» Анна Барабанова, писали «Ведомости».
«Пенсионеры» стали четвертой партией, предоставившей в ЦИК документы по итогам предвыборного съезда. Кроме РППСС это сделали также ЛДПР, КПРФ и «Яблоко».