Четвертая партия сдала в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Госдуму

«Почти треть наших кандидатов – люди молодого возраста. Средний возраст наших кандидатов – 53 года. Самому молодому – 23, самому старшему – 83», – заявил при подаче документов в ЦИК председатель РППСС Эрик Праздников. 76 кандидатов – ветераны боевых действий, в том числе участники спецоперации. Предвыборный съезд партии, на котором утверждались списки, прошел 26 июня.