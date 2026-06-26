Список Партии пенсионеров возглавят лидер Праздников и экс-помощник Путина

В декабре 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев говорил, что у малых партий суммарный рейтинг около 10%. Среди наиболее перспективных в кампанию 2026 г. он называл РППСС и «Родину». По словам чиновника, они могут «приблизиться к барьеру».