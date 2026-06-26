Список Партии пенсионеров возглавят лидер Праздников и экс-помощник Путина

Список Партии пенсионеров возглавят лидер Праздников и экс-помощник ПутинаФедеральная часть списка будет состоять из пяти человек, говорят источники «Ведомостей»
В общефедеральную часть списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) на выборах в Госдуму будет включено пять человек, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к РППСС. Первую «пятерку» утвердят на съезде партии 26 июня.
Возглавит список председатель РППСС, вице-президент общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников, говорил он в интервью «Ведомостям». Но в целом федеральная часть, по его словам, будет не очень большой. Предельное количество кандидатов в ней – 15 человек. Столько, к примеру, выдвинула КПРФ.
«Хотим минимизировать федеральную часть, чтобы дать возможность лидерам региональных групп после прохождения необходимого барьера войти в состав депутатской фракции [в Госдуме]. У нас есть очень достойные кандидаты в регионах», – сообщил Праздников.
В первую пятерку, кроме лидера РППСС, войдет также его заместитель, генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, в 1999–2000 гг. работавший помощником тогдашнего председателя правительства РФ Владимира Путина, и еще один руководитель партии, говорит источник «Ведомостей». Также в составе списка, по его словам, будет врач-академик и «женское лицо».
В состав региональных групп будут включены ветераны специальной военной операции, добавляет собеседник. В частности, они пойдут по спискам в новых территориях. В других субъектах ставка будет сделана на местных активистов партии. Например, бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов возглавит группу по своему региону, а в Челябинске список поведет известный врач-ортопед-травматолог Степан Фирстов, говорит источник «Ведомостей».
В декабре 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев говорил, что у малых партий суммарный рейтинг около 10%. Среди наиболее перспективных в кампанию 2026 г. он называл РППСС и «Родину». По словам чиновника, они могут «приблизиться к барьеру».