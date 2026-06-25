«Нашу страну перестали называть Рашкой»Глава Российской партии пенсионеров о будущем для внуков, шансах пройти в Думу и запретах для депутатов
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) проведет свой предвыборный съезд 26 июня. На выборы в Госдуму она пойдет с Программой нормальной жизни и надеется впервые сформировать фракцию в нижней палате. Наряду с «Родиной» РППСС упоминалась кремлевскими чиновниками как наиболее перспективная из непарламентских партий. Сейчас у «пенсионеров» более 400 депутатов всех уровней и фракции в 25 региональных заксобраниях.
В мае 2025 г. РППСС возглавил вице-президент общественной организации «Общество врачей России», хирург-онколог с сорокалетним стажем Эрик Праздников. За год партия сильно изменилась и готова к парламентскому статусу, говорит он: «Как доктор, могу сказать, что чуйка меня редко подводит. Интуиция подсказывает: мы должны пройти». В интервью «Ведомостям» Праздников рассказал, как «пенсионеры» превратились из франшизы губернаторов в «занозу в заднице», на какие деньги живет партия и кого видит своим избирателем, как вернуть депутатам Госдумы связь с реальностью и почему он не имеет морального права ругать президента.