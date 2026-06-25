В мае 2025 г. РППСС возглавил вице-президент общественной организации «Общество врачей России», хирург-онколог с сорокалетним стажем Эрик Праздников. За год партия сильно изменилась и готова к парламентскому статусу, говорит он: «Как доктор, могу сказать, что чуйка меня редко подводит. Интуиция подсказывает: мы должны пройти». В интервью «Ведомостям» Праздников рассказал, как «пенсионеры» превратились из франшизы губернаторов в «занозу в заднице», на какие деньги живет партия и кого видит своим избирателем, как вернуть депутатам Госдумы связь с реальностью и почему он не имеет морального права ругать президента.