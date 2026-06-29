ЕР выдвинула от новых регионов Москалькову, Никонова и заместителя главкома ВМФ

ЕР выдвинула от новых регионов Москалькову, Никонова и заместителя главкома ВМФВсе четыре субъекта объединены в одну супергруппу, губернаторы в нее в качестве паровозов не вошли
«Единая Россия» (ЕР) включила четыре новых субъекта (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) в состав единой региональной группы (№ 57) списка кандидатов на выборы в Госдуму. Жители этих регионов будут впервые выбирать депутатов федерального парламента (нынешний созыв работает с 2021 г.). Группа оказалась весомой: в нее вошли 20 человек (для сравнения: в дальневосточную региональную группу, объединяющую 11 субъектов ДФО, единороссы включили лишь 19 кандидатов).
В списке нет ни одного из действующих губернаторов (в ряде других региональных групп они выступают как паровозы). Возглавляет группу куратор ЛНР в восьмом созыве Думы Виктор Водолацкий, избранный в 2021 г. от Ростовской области. Среди кандидатов ЕР от новых регионов – экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, начальник Главного штаба ВМФ России – первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов (2–4-е места соответственно). Все они, кроме Водолацкого, не участвовали в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Впрочем, как заметил глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко, прерогативой предвыборного съезда партии является выдвигать на выборы в том числе тех, кто в предварительном голосовании не участвовал. О том, что Москалькова, покинувшая пост уполномоченного по правам человека 14 мая, может быть выдвинута в Госдуму от ЕР, «Ведомости» сообщали еще 13 марта. Ранее она избиралась в пятый и шестой созывы Думы от «Справедливой России» (СР). «Ведомости» направили запрос в пресс-службу СР относительно членства Москальковой в партии.
Отсутствие Никонова в числе участников праймериз породило разговоры о возможном завершении им парламентской карьеры: 19 мая РБК сообщал, что депутат, возглавлявший в конце марта парламентскую делегацию из России в США, якобы не пойдет на выборы. 28 июня ЕР включила его в региональную группу кандидатов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям третьим номером.
В региональную группу вошли депутаты заксобраний новых регионов Ян Лещенко (ЛНР, также является участником спецоперации, номер пять в группе), Виктор Николаенко (ДНР, номер семь) и сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона (номер восемь). Среди кандидатов также – начальник УФСИН по Херсонской области, ветеран спецоперации Евгений Соболев (номер 10), глава исполкома ОНФ в ЛНР Анна Еременко (номер 12), первый замгубернатора Запорожской области Оксана Вьюник (номер 15), официальный представитель Херсонской области в Крыму Светлана Запорожская (номер 16), командир взвода связи добровольческого корпуса в составе бригады «Дикая дивизия Донбасса» Александр Гриденко (номер 17) и мэр Бердянска Андрей Ковганко (номер 19).
В новых регионах, по данным Центризбиркома на 1 января, зарегистрировано 3 593 320 избирателей. Численность учитывает данные об избирателях, получивших российский паспорт и имеющих в паспорте отметку о регистрации на территории соответствующих субъектов. С учетом такого количества избирателей и исходя из ориентира по явке и примерному результату ЕР 50/50 проходными могут быть пять мест из региональной группы по новым субъектам, говорят политтехнолог, работающий с ЕР, и политтехнолог, работавший в новых регионах.
В одномандатных округах от ДНР ЕР выдвинула военкора Ирину Куксенкову, депутата Госдумы Александра Бородая и замдиректора ООО «Импэкс-Дон» Сергея Макарова. От ЛНР на выборы в округах пойдут вице-спикер регионального парламента Денис Колесников и депутат Иван Санаев, от Запорожской области, как и предполагали «Ведомости» 2 апреля, – депутат парламента Крыма Алексей Тихомиров, от Херсонской области – первый вице-спикер областной думы Елена Дмитрук.
Наличие отдельных варягов в числе кандидатов логично, учитывая тот факт, что ожидается и высокая явка, и высокая поддержка партии власти. ЕР довольно ожидаемым образом использовала две разные тактики на выборах по списку и в одномандатных округах, говорит политолог Ростислав Туровский. «На выборах в округах в основном выдвигаются представители местной элиты, достаточно хорошо знакомые населению. Это особенно характерно для ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области выдвинут кандидат не из самого региона, но из соседнего Крыма, который будет иметь полную поддержку губернатора [Евгения] Балицкого», – сказал он «Ведомостям».
Расклад по ДНР, по мнению Туровского, сложнее: там местное происхождение имеет Макаров – кандидат в одном из трех округов, но в то же время Бородай имеет самое прямое отношение к созданию и развитию ДНР (был первым ее премьер-министром в 2014 г.), а Куксенкова известна в качестве военкора. «По списку подход несколько иной. Там на первых трех местах представлены федеральные фигуры. Но занимающий самую первую позицию Водолацкий, будучи выходцем из соседней Ростовской области и представителем казачества, хорошо известен в Донбассе. И в целом выдвижение известных людей подчеркивает то внимание, которое партия и федеральные власти уделяют новым регионам», – заключил эксперт.