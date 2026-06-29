ЕР выдвинула от новых регионов Москалькову, Никонова и заместителя главкома ВМФ

В списке нет ни одного из действующих губернаторов (в ряде других региональных групп они выступают как паровозы). Возглавляет группу куратор ЛНР в восьмом созыве Думы Виктор Водолацкий, избранный в 2021 г. от Ростовской области. Среди кандидатов ЕР от новых регионов – экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, начальник Главного штаба ВМФ России – первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов (2–4-е места соответственно). Все они, кроме Водолацкого, не участвовали в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Впрочем, как заметил глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко, прерогативой предвыборного съезда партии является выдвигать на выборы в том числе тех, кто в предварительном голосовании не участвовал. О том, что Москалькова, покинувшая пост уполномоченного по правам человека 14 мая, может быть выдвинута в Госдуму от ЕР, «Ведомости» сообщали еще 13 марта. Ранее она избиралась в пятый и шестой созывы Думы от «Справедливой России» (СР). «Ведомости» направили запрос в пресс-службу СР относительно членства Москальковой в партии.