«Единая Россия» планирует выдвинуть Татьяну Москалькову на выборы в Госдуму

«Единая Россия» планирует выдвинуть Татьяну Москалькову на выборы в ГосдумуБывшего уполномоченного по правам человека могут включить в список кандидатов на съезде партии 28 июня
Единороссы планируют выдвинуть на выборы в Госдуму бывшего уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Об этом «Ведомостям» сказали пять собеседников – трое, близких к администрации президента (АП), и двое в «Единой России». Москалькову выдвинут кандидатом на съезде единороссов, который пройдет 28 июня, говорят они. От «Справедливой России», от которой Москалькова избиралась в Госдуму до того, как стать омбудсменом, она на выборы не пойдет.
О том, что «Единая Россия» начала рассматривать включение Москальковой в список кандидатов на выборы в Госдуму, «Ведомости» сообщили 13 марта. Такое обсуждение в партии началось после того, как стало известно, что новым омбудсменом будет другой представитель «Справедливой России» – Яна Лантратова. Москалькова на третий срок в этой должности претендовать не могла из-за законодательных ограничений, которые не стали отменять.
Она не участвовала в праймериз «Единой России». Но согласно уставу партии съезд «Единой России» может включить часть кандидатов в список без их участия в предварительном голосовании. Двое собеседников при этом говорят, что, вероятно, Москалькова не войдет в федеральную часть списка единороссов, а будет выдвинута по одной из региональных групп или округу.
У Москальковой не самая высокая узнаваемость, но при этом «Единая Россия» в любом случае хотела бы видеть ее в своих рядах, говорит один из собеседников. По словам двух источников, у нее не самые простые отношения с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, а выдвижение в Думу от единороссов позволит ей оставаться в политике. В Госдуме же она может возглавить один из комитетов или стать вице-спикером, учитывая ее предыдущую должность, добавляет один из собеседников «Ведомостей».
Москалькова – выходец из системы МВД, где работала в 1980-х гг. В конце 1990-х гг. началась ее политическая карьера. Тогда она баллотировалась в Госдуму от «Яблока» в Рыбинском одномандатном округе Ярославской области, но проиграла депутату Анатолию Грешневикову. В 2007 г. стала депутатом Госдумы V созыва от партии «Справедливая Россия», затем переизбралась в Думу VI созыва от той же партии (оба раза была первой в списке в группе по Московской области).
В должность уполномоченного по правам человека она вступила в 2016 г., сменив на этом посту Эллу Памфилову, которая стала главой Центризбиркома. «Справедливая Россия» тогда приостановила членство Москальковой в партии.
Экс-омбудсмен относится к тому поколению политиков, которые не видят себя без работы, считает политолог Евгений Минченко. По его словам, для них важно что-то делать, быть занятыми, «для них это смысл жизни». «Выдвижение же от «Единой России», скорее, негативный сигнал для «Справедливой России». Но, с другой стороны, это уже не первый такой случай. К примеру, депутат фракции Анатолий Лисицын в Ярославской области на выборы в Госдуму идет самовыдвиженцем», – напоминает он.
Москалькова действительно не единственный политик, который может пойти на выборы в Госдуму не от той партии, от которой избиралась раньше. От «Единой России» в Думу планирует избираться депутат Госдумы из фракции ЛДПР Станислав Наумов. Еще один бывший член этой партии, депутат Госдумы Владимир Кошелев собирается пойти на выборы в Самарскую губернскую думу от «Единой России», чтобы затем перейти в Совет Федерации, писали «Ведомости». Они принимали участие в праймериз единороссов.
«Ведомости» направили запрос Москальковой.
Госдума рассмотрит на заседании 9 июня проект постановления о назначении депутата Николая Новичкова («Справедливая Россия») первым зампредседателя комитета Госдумы по по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ранее «Ведомости» сообщали, что он может возглавить этот комитет. По словам собеседника, Новичков будет в качестве первого замглавы комитета формально исполнять обязанности председателя комитета. Эта должность стала вакантной после ухода из Думы на пост уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.