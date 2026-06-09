«Единая Россия» планирует выдвинуть Татьяну Москалькову на выборы в Госдуму

У Москальковой не самая высокая узнаваемость, но при этом «Единая Россия» в любом случае хотела бы видеть ее в своих рядах, говорит один из собеседников. По словам двух источников, у нее не самые простые отношения с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, а выдвижение в Думу от единороссов позволит ей оставаться в политике. В Госдуме же она может возглавить один из комитетов или стать вице-спикером, учитывая ее предыдущую должность, добавляет один из собеседников «Ведомостей».