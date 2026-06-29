Кто поведет список «Единой России» на выборы в Госдуму – 2026

Кто поведет список «Единой России» на выборы в Госдуму – 2026В пятерке – Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Головин
Съезд единороссов, который прошел во дворце «Мегаспорт» на Ходынке, выдвинул кандидатов в Госдуму – по всем 225 округам и по списку. Поведет его пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии» Владислав Головин. Второй этап съезда, уже по обсуждению программы и манифеста партии, состоится в августе, незадолго до дня голосования (20 сентября).
Акценты расставлены
Главным гостем единороссов стал президент Владимир Путин. Он фактически открыл съезд.
В отличие от 2021 г., когда Путин выступал более часа, по сути, с одним из программных своих заявлений (было предложено много мер поддержки для населения, которые в дальнейшем продвигала «Единая Россия»), на этот раз он был довольно лаконичен и выступал 17 минут. Как потом выяснилось, вечером в Кремле президент проводил совещание по самой актуальной теме – обеспечению топливом внутреннего рынка.
Выступление на съезде Путин начал со слов о давлении на Россию и проведении специальной военной операции. А затем он стал говорить о проблемах: «Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим безопасность и страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. <...> Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры».
По его словам, трудный этап, через который проходит Россия, многому научил и позволил «осознать значимость истинного патриотизма». Отдельно президент поблагодарил участников спецоперации и призвал партию включать ветеранов войны в свои ряды. Кроме того, Путин подчеркнул, что «выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности».
После этого он перечислил меры поддержки, которые принимал нынешний созыв Госдумы. По словам президента, одной из тем избирательной кампании станет защита традиционных ценностей, которые у всех общие. Путин подчеркнул взаимодействие с разными парламентскими партиями.
Список выдвинут
Заканчивая речь, президент пожелал будущим депутатам «поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах», а почаще выходить, «в поле, встречаться с людьми». Позже выступающие повторяли и этот тезис, отмечая, что работают в поле.
После Путина выступил председатель партии Дмитрий Медведев, который заявил, что парламентские выборы впервые в современной истории проходят, когда страна ведет боевые действия. Единоросс говорил о том, что партии необходимо меняться. На праймериз партии по отбору кандидатов на выборы всех уровней подали 22 000 заявок (среди победителей – 480 участников спецоперации), конкурс в Госдуму на предварительном голосовании оказался 12 человек на место.
Медведев сам назвал федеральную пятерку партии, подчеркнув, что на выборы «Единую Россию» поведут люди из разных сфер. Это Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Головин. Для Лаврова это вторые выборы. В 2021 г. партию вели тогдашний министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел, врач Денис Проценко, глава «Сириуса» Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова (только она и стала депутатом).
После выступления нескольких единороссов слово взял секретарь генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Он зачитал полный перечень кандидатов – и по списку, и по одномандатным округам. Партия сформировала 57 региональных групп – столько же было и в 2021 г.
Большинство из них возглавляют главы регионов. Но, как и в 2021 г., есть исключения. Среди них супергруппа по Дальнему Востоку, которую вновь поведет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Еще одна супергруппа, как в 2021 г., – по УрФО, куда вошли Курганская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО. Ее тоже, как раньше, возглавляет Якушев – правда, сейчас не как полпред в УрФО. За ним на втором месте идет депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, которого источники «Ведомостей» называли возможным руководителем фракции единороссов в Госдуме девятого созыва. Группу по четырем новым регионам возглавил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, на втором месте в этой группе экс-омбудсмен Татьяна Москалькова.
Также среди исключений группа по Саратовской области, ее возглавляет спикер нижней палаты последних двух созывов Вячеслав Володин. Первый номер в группе по Москве – вице-спикер Петр Толстой. Причем Володин и Толстой также пойдут и по одномандатным округам. Группу по Костромской и Ярославской областям возглавила депутат Госдумы Валентина Терешкова. А группу по Санкт-Петербургу – глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Неожиданно группу по Ростовской области ведет не глава региона Юрий Слюсарь, а депутат Александр Шолохов. Такая же ситуация и в Краснодарском крае – список возглавил не губернатор Вениамин Кондратьев, а депутат, казачий генерал Николай Долуда.
Многие регионы оказались объединены внутри списка партии. Группу по Туве, Хакасии, Красноярскому краю возглавляет губернатор Михаил Котюков (из неожиданностей в этой группе – лишь на четвертом месте идет вице-спикер нижней палаты Шолбан Кара-оол). Группу по Новосибирской и Омской области возглавили губернаторы этих регионов Андрей Травников и Виталий Хоценко.
Некоторые регионы оказались в отдельных группах с губернаторами во главе: список по Иркутской области возглавляет губернатор Игорь Кобзев, по Кузбассу – Илья Середюк, Томской области – Владимир Мазур, Свердловской области – Денис Паслер, Пермскому краю – Дмитрий Махонин (сразу за ним в списке бывший сенатор Андрей Климов), Брянской области – врио губернатора Егор Ковальчук (бывший губернатор Александр Богомаз в списке сразу за ним), Московской области – Андрей Воробьев и т. д. В списке по Московской области на третьем месте – вице-премьер Виталий Савельев. Там же идет, под вторым номером, и Людмила Болилая.
Список военного времени
Нынешний список «Единой России» – это список кандидатов военного времени, сказал «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «По сути, главный сигнал такой: первая пятерка – это защитники, которые должны справиться с проблемами, – говорит эксперт. – Лавров – тот, кто защищает суверенитет на международной арене. Собянин – это успешная работа в крупнейшем субъекте России, несмотря на сложные условия. Головин и Поддубный – два Героя России, это обращение к патриотическому сообществу. Мария Львова-Белова связана с одной из важнейших задач для развития страны и одним из основных приоритетов предвыборной программы – с демографией».
Общефедеральная часть списка заточена под разные смыслы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Лавров символизирует реальность, где внешняя политика считалась самой успешной для российской власти (как было на выборах 2021 г.), говорит он. Собянин же, например, символизирует потенциал дерадикализации повестки, считает он. Кроме того, это человек, обладающий опытом работы с губернаторами в кризисных ситуациях (к примеру, пандемии).
По словам Виноградова, остальные фигуры более символические. «В целом вопрос в том, присутствие в списке человека аппаратно усиливает на среднесрочном уровне или нет», – отметил он.
А большое число региональных групп позволяет максимально учитывать каждый голос, поданный за партию, в том числе и для получения наибольшего числа мандатов при их распределении после выборов, говорит Костин. «Кроме того, возглавляют их, как правило, губернаторы, чей рейтинг на территории значительно превышает рейтинг партии, – что должно стать одним из основных драйверов роста», – отметил он.