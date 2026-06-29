Кто поведет список «Единой России» на выборы в Госдуму – 2026

Большинство из них возглавляют главы регионов. Но, как и в 2021 г., есть исключения. Среди них супергруппа по Дальнему Востоку, которую вновь поведет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Еще одна супергруппа, как в 2021 г., – по УрФО, куда вошли Курганская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО. Ее тоже, как раньше, возглавляет Якушев – правда, сейчас не как полпред в УрФО. За ним на втором месте идет депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин, которого источники «Ведомостей» называли возможным руководителем фракции единороссов в Госдуме девятого созыва. Группу по четырем новым регионам возглавил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, на втором месте в этой группе экс-омбудсмен Татьяна Москалькова.