Ряд депутатов сменили партийную принадлежность перед выборами

В паблике было немало сообщений об уходе из ЛДПР. Для нее предстоящие выборы в Госдуму станут первыми после смерти в 2022 г. основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. 15 июня объявил о выходе из партии депутат новгородской областной думы Алексей Чурсинов. По его словам, он не единственный в региональном отделении, кто написал заявление о выходе из партии. Двумя днями ранее фотографию заявления о выходе из ЛДПР разместил в VK член собрания депутатов псковского муниципального округа Валерий Колтаков. Причина та же, что и у Чурсинова: Колтаков сказал «Ведомостям», что 20 лет назад «вступал в партию Жириновского».