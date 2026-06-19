Ряд депутатов сменили партийную принадлежность перед выборами

Ряд депутатов сменили партийную принадлежность перед выборамиПричины перехода у всех разные
Волна выходов депутатов из оппозиционных парламентских партий прокатилась по регионам в преддверии кампании. Это своеобразная традиция перед выборами.
В паблике было немало сообщений об уходе из ЛДПР. Для нее предстоящие выборы в Госдуму станут первыми после смерти в 2022 г. основателя и бессменного лидера партии Владимира Жириновского. 15 июня объявил о выходе из партии депутат новгородской областной думы Алексей Чурсинов. По его словам, он не единственный в региональном отделении, кто написал заявление о выходе из партии. Двумя днями ранее фотографию заявления о выходе из ЛДПР разместил в VK член собрания депутатов псковского муниципального округа Валерий Колтаков. Причина та же, что и у Чурсинова: Колтаков сказал «Ведомостям», что 20 лет назад «вступал в партию Жириновского».
Депутат тюменской областной думы Артем Зайцев, в конце мая вышедший из ЛДПР по аналогичной причине, 11 июня был избран секретарем совета регионального отделения «Новых людей». Ранее «Ведомости» писали, что перейти в «Новые люди» может экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Также весной из ЛДПР вышли депутаты орловского областного совета Руслан Межуев и Максим Лагутин. Последний участвовал в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты заксобрания, занял 2-е место.
Весной ЛДПР покинули депутаты Госдумы Станислав Наумов и Владимир Кошелев, чтобы пойти на праймериз ЕР. Наумов занял 7-е место по списку в Госдуму в Челябинской области, а Кошелев победил на праймериз в Самарской, чтобы избраться в губернскую думу, а затем стать сенатором, писали «Ведомости».
Леонид Слуцкий перестраивает партию под себя и у него есть желание полностью или по крайней мере максимально обновить депутатский состав, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Кто-то из старых координаторов региональных отделений ЛДПР почивал на лаврах, кто-то оказался не готов реализовывать новые партийные установки для субъекта, кто-то не сошелся характером, кто-то не получил того, чего ожидал, рассуждает политолог Константин Калачев. «Это называется обновлением», – сказал он.
Движение партийцев разностороннее. Депутат от «Новых людей» Роза Чемерис может возглавить крупную территориальную группу ЛДПР, объединяющую регионы Дальнего Востока, писали «Ведомости».
Были в последние месяцы случаи ухода и из других партий, хотя не все они были на виду. Громко вышел из «Справедливой России» (СР) в марте бывший губернатор Ярославской области, замглавы партийной фракции в Госдуме Анатолий Лисицын.
Также в марте ряды СР покинула глава центрального аппарата партии Анастасия Павлюченкова, назначенная на этот пост 29 октября 2025 г. Стороны не говорили, что это демарш. Но 29 мая «Ведомости» сообщали, что она сейчас сотрудничает с «Новыми людьми». Источники говорили, что ее уход был связан с несоблюдением партией договоренностей.
Из КПРФ в апреле вышел бывший секретарь псковского обкома Александр Ножка. В середине мая он вступил в СР.
Переходы из одной партии в другую – это обычное дело и не только в год думских выборов, говорит политолог Виталий Иванов. «Причины всегда одни. Не досталось проходных мест, в другой партии условия лучше и надежнее», – поясняет эксперт «Ведомостям».