Власти корректируют целевые показатели на выборах в Госдуму

С учетом того что в России 111 млн избирателей, при примерной явке в 50% на выборы должно прийти 55,5 млн человек, рассуждает один из источников. Если «Единая Россия» выигрывает 190 округов, то минимум 110 мандатов она должна взять по спискам – т. е. результат партии по списку может быть чуть меньше 50%, продолжает он: «Но все равно во всех регионах будут держать в уме, что партия должна получить больше 300 мандатов».