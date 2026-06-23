Власти корректируют целевые показатели на выборах в Госдуму

Власти корректируют целевые показатели на выборах в ГосдумуПо словам источников «Ведомостей», это нужно для получения легитимных результатов
Регионам снизили ориентир по явке и примерному результату «Единой России» на выборах в Госдуму, рассказали «Ведомостям» шесть источников: три источника, близких к администрации президента, и три – к региональным властям. Целевые показатели для каждого субъекта Федерации свои. В регионах, которые хуже голосуют за «Единую Россию», индивидуальные задачи ниже, замечает один из источников «Ведомостей», а в электорально емких субъектах, где обычно демонстрируются значительные результаты, показатели выше.
До ответственных за внутреннюю политику региональных чиновников доводят и ожидаемый общий результат по всей стране, в том числе на семинарах, о которых пишут «Ведомости» и другие СМИ. К примеру, в прошлом году ориентир звучал как 55/55 (явка и результат «Единой России» в процентных пунктах). В феврале 2026 г. формула была 50/55. В марте на заседании генсовета «Единой России» его секретарь Владимир Якушев говорил, что партия должна получить 55% по спискам, а проголосовать должно 50% избирателей.
Новые общероссийские показатели до вице-губернаторов не доводили, говорят источники «Ведомостей». Основными один из собеседников называет те пожелания, которые дают отдельным регионам, заявил один из собеседников «Ведомостей». Другой поясняет, что сложно говорить про средний ориентир «с учетом того, что происходит волатильность электоральных рейтингов». Несмотря на эту ситуацию, «вопросов к легитимности итогов голосования быть не должно», отмечает один из источников.
Задача сохранения «Единой Россией» конституционного большинства остается, подчеркивают два собеседника. Для этого нужно получить более 300 из 450 мандатов. В 2021 г. явка была 51,72%, результат единороссов по списку – 49,82%, кроме того, они взяли 198 из 225 округов. Всего единороссы получили 324 мандата.
Также изначально планировалось, что другим партиям в 2026 г. будет согласовано 10–12 территорий для избрания. Теперь ожидается, что «Единая Россия» по округам получит от 190 до 210 мандатов, говорят два источника «Ведомостей».
Что касается явки, то она должна быть по-прежнему в среднем в районе 50%, указывает один из собеседников. «Явка является важнейшим показателем легитимности выборов», – рассуждает один из собеседников. В целом она должна быть на уровне прошлых выборов, добавляет он.
С учетом того что в России 111 млн избирателей, при примерной явке в 50% на выборы должно прийти 55,5 млн человек, рассуждает один из источников. Если «Единая Россия» выигрывает 190 округов, то минимум 110 мандатов она должна взять по спискам – т. е. результат партии по списку может быть чуть меньше 50%, продолжает он: «Но все равно во всех регионах будут держать в уме, что партия должна получить больше 300 мандатов».
Один из собеседников прогнозирует результат в вилке 47–51% голосов, т. е. примерно на уровне 2021 г. В конце мая начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев публично представил прогнозы по результатам партий (если бы выборы прошли в ближайшее время). По ним «Единая Россия» может набрать более 50%.
Харичев тогда называл одним из факторов легитимности доверие к результату, как соответствующему ожиданию. Если человек проголосовал за «Единую Россию» и все его окружение проголосовало за нее, то человек считает, что результат «Единой России» такой и есть. Но если человек проголосовал за КПРФ и все его знакомые – за КПРФ, а партия получила 10%, то человек возмущается, объяснял чиновник.
На старте кампании не хватает определенности, какими будут рейтинги партий в сентябре, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Настроения сейчас «достаточно изменчивы и характеризуются повышенным уровнем тревожности», считает он.
«Есть несколько переменных к выборам, – отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – Одна из них – будут ли расти голоса за партии парламентской оппозиции настолько сильно, чтобы отнять голоса у «Единой России». Другая – будут ли выборы в целом заметны для избирателей и вызывать у них позитивные или негативные ожидания».
Для «Единой России» важно продемонстрировать гибкость – умение адаптироваться к общественной повестке и отвечать на наиболее сложные вопросы, в связи с чем полностью определить сценарий кампании и ее целевые показатели партии на данном этапе непросто, полагает Туровский. Бороться за новые электоральные рекорды непросто, но более важным является легитимный результат, отмечает он. Кампания, считает Туровский, обещает быть «интересной и не полностью запрограммированной».
Выборы в Госдуму состоятся 18–20 сентября. Список кандидатов на выборы в Госдуму «Единая Россия» утвердит уже на этой неделе – 28 июня партия проводит первый этап предвыборного съезда.