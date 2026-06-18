С чем парламентские партии готовятся пойти на выборы в Госдуму

В ЛДПР также не готовы говорить о содержании партийных слоганов до съезда. Но некоторые лозунги есть на сайте партии, на котором рассказывается о ее программе. Среди них, например: «Дело Жириновского живет», «Русский – не значит бедный», «Россия – больше, чем Москва». К слову, билборды с последним уже начали размещать в регионах, например в Новосибирской области. Свою фотографию на его фоне разместила руководитель регионального отделения Анна Терешкова. В Москве используется агитация (например, на транспорте) с лидером партии и лозунгом: «Слуцкий добьется!»