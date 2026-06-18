С чем парламентские партии готовятся пойти на выборы в Госдуму

С чем парламентские партии готовятся пойти на выборы в ГосдумуИх позиции по многим вопросам сближаются, поэтому вряд ли стоит ждать полярных лозунгов, считают эксперты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ провела 17 июня заседание, где в том числе утвердила трехдневное голосование на выборах в Госдуму – с 18 по 20 сентября, а также представила визуальное оформление информационной кампании ЦИК под слоганом «Твой голос – сила России!». Это произошло на следующий день после подписания президентом Владимиром Путиным указа о назначении выборов.
В ближайшие три недели парламентские партии проведут свои съезды, где утвердят списки кандидатов и программы, с которыми пойдут в Госдуму и региональные парламенты (они будут избираться в 39 субъектах). 20 июня пройдет съезд КПРФ, 23-го – ЛДПР, 1 июля – «Новых людей» (НЛ), 4 июля – «Справедливой России» (СР). «Единая Россия» (ЕР) проведет съезд в два этапа: 28 июня партия утвердит список кандидатов, а в августе утвердит новую версию «Народной программы».
Большинство партий пока не раскрывают лозунги, которые будут использоваться во время агитации. У партий пока известны только слоганы предэлекторального периода, рассказал глава ФоРГО Константин Костин. При этом количество волн агитаций зависит от стратегии каждой партии, отмечает он. «Обычно две-три, мотивирующая и мобилизационная. Кроме того, законом определен разный календарь для разных носителей – агитационно-печатных материалов, наружной рекламы, распространении в интернете и рекламы на федеральных каналах», – пояснил Костин.
Основным слоганом для предстоящей кампании в КПРФ выбрали такой: «Программа Победы: от выживания к развитию и справедливости», сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК компартии по выборам Сергей Обухов. Он был утвержден после проведения социологических опросов и одобряется группами поддержки КПРФ, уточнил собеседник.
Основной слоган ЕР, который планируется принять на съезде, будет связан как с программой партии, так и с теми людьми, которые составят ее кадровое ядро на выборах, сказал «Ведомостям» Сергей Перминов. «Слоганы должны будут соотноситься с характерами и энергетикой этих людей», – сказал он. Это должно мобилизовать избирателей во всех регионах России, отметил собеседник.
Слоган, который, например, использовался в последние месяцы на мероприятиях партии и в поздравлениях с Днем России 12 июня – «Единая Россия – сейчас. Великая страна – навсегда», обратили внимание «Ведомости». Но это предварительный вариант, он не определен, говорят партийцы. Во время кампании могут использовать другой слоган, связанный с традиционными для партии установками: к примеру, в 2021 г. говорили про «справедливость, уважение, заботу».
До съезда можно назвать только основные темы партийной избирательной программы, сказал первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев. Лозунги партии он назвать отказался.
В ЛДПР также не готовы говорить о содержании партийных слоганов до съезда. Но некоторые лозунги есть на сайте партии, на котором рассказывается о ее программе. Среди них, например: «Дело Жириновского живет», «Русский – не значит бедный», «Россия – больше, чем Москва». К слову, билборды с последним уже начали размещать в регионах, например в Новосибирской области. Свою фотографию на его фоне разместила руководитель регионального отделения Анна Терешкова. В Москве используется агитация (например, на транспорте) с лидером партии и лозунгом: «Слуцкий добьется!»
Не исключено, что слоган у «Новых людей» будет близок к традиционному – «Люди важнее!», говорит один из собеседников. Хотя в этом году партийцы больше, чем в 2021 г., говорят о возвращении к нормальности. Официально пресс-служба партии этот вопрос тоже не комментировала.
Слоганы – это то, на что обычно обращает внимание электорат, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Как и в рекламе, он должен быть запоминающимся, образным или попадающим в подсознание аудитории. «С этим пока проблемы», – заключает он.
Партии стремятся минимизировать политические риски, связанные с участием в электоральных кампаниях, полагает политолог Алексей Макаркин. Если в 1990-е гг. существовала жесткая политическая конкуренция, то сейчас для парламентских партий сформировалась общая «зона консенсуса» по таким вопросам, как оборона, внешняя политика, безопасность и противодействие экстремизму, считает эксперт. Поэтому партии, по его мнению, предпочитают избегать спорных тем и резких формулировок.
По словам политолога, избиратели чаще оценивают партии не по программам, которые читают немногие, а по стилистике кампании и степени резкости высказываний. Поэтому и возникает впечатление, что партии становятся все более похожими друг на друга.