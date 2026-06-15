Что рассказала Памфилова о выборах, усталости и «ропоте» из-за интернета

Что рассказала Памфилова о выборах, усталости и «ропоте» из-за интернетаГлава ЦИК провела встречу с комитетом Совета Федерации
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова выступила на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном специфике, тенденциям и нововведениям на выборах в 2026 г. Главные тезисы главы ЦИК РФ – в материале «Ведомостей».
Предстоящие сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества, предупредила Памфилова. По ее словам, в обществе есть элементы разочарования и депрессивные настроения, что делает политическую атмосферу напряженнее.
«Сейчас, как никогда, у людей обострено чувство справедливости, обострено чувство, когда очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм», – сказала Памфилова.
Председатель Центризбиркома также заявила, что ЦИК предполагает определенные сложности в ходе избирательной кампании. Многие политические партии, обратила внимание Памфилова, «подустали быть хорошими», что также может оказать влияние на ход выборов.
Несмотря на демографическую яму, в единый день голосования (ЕДГ) в 2026 г. впервые отдать свои голоса на выборах смогут 1,6 млн россиян, сообщила Памфилова.
Возможные перебои с интернетом и связью во время выборов в российских субъектах допустимы ради безопасности, заявила глава ЦИК.
«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», – сказала Памфилова, добавив, что комиссии уже умеют проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. Она отметила, что на участках будут установлены дополнительные точки Wi-Fi.
На выборах в приграничных регионах ЦИК РФ усилит меры безопасности. «В каждой участковой комиссии будет назначен ответственный, помимо сотрудника правоохранительных органов, который будет отвечать за противопожарную безопасность, возможность эвакуации в случае необходимости участка и предупреждение разного рода диверсий», – сказала Памфилова (цитата по ТАСС).
По словам главы ЦИК, такие меры продиктованы требованиями защиты избирателей, кандидатов и членов избирательных комиссий. В основном ответственными предлагают назначать мужчин. Будут задействованы все формы голосования, в том числе дополнительные механизмы с учетом ситуации в конкретных регионах.
Онлайн-голосование на предстоящих выборах в Госдуму будет проводиться не более чем в 33 регионах, заявила Памфилова. «У нас сейчас минимум 33 региона, которые подали заявки [на проведение ДЭГа], но не более того будут проводить дистанционное электронное голосование», – сказала она (цитата по ТАСС).
Согласно представленной Памфиловой презентации, планируется, что в ЕДГ в 2026 г. будут открыты свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах.
Ключевая цель избирательной комиссии на предстоящих выборах – сделать их точкой стабильности и усиления страны, заявила председатель ЦИК. По ее словам, это «основная задача, в копилку к нашей грядущей победе».
В ЕДГ в 2026 г. планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявляла, что выборы депутатов Госдумы будут самой сложной избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить три дня и, предположительно, начнется 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня. 28 мая «Ведомости» сообщали со ссылкой на директора по политическому анализу «Инсомара» Виктора Потуремского, что ключевыми интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г. 11 июня Памфилова заявила, что ЦИК вступает в горячее время предвыборной кампании и переводит мощности избирательной системы в «боевой режим на старте электоральной мобилизации».