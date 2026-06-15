Что рассказала Памфилова о выборах, усталости и «ропоте» из-за интернета

В ЕДГ в 2026 г. планируется заместить 20 700 депутатских мандатов. 27 мая Памфилова заявляла, что выборы депутатов Госдумы будут самой сложной избирательной кампанией за последние годы. Само голосование, по ее словам, будет проходить три дня и, предположительно, начнется 20 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня. 28 мая «Ведомости» сообщали со ссылкой на директора по политическому анализу «Инсомара» Виктора Потуремского, что ключевыми интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы. По его данным, последней новой партией в Госдуме стали «Новые люди», созданные за полтора года до выборов 2021 г. 11 июня Памфилова заявила, что ЦИК вступает в горячее время предвыборной кампании и переводит мощности избирательной системы в «боевой режим на старте электоральной мобилизации».