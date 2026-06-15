ЦИК переводит мощности в «боевой режим»

Кроме того, согласно принятому постановлению, теперь избирательный счет можно не только открыть дистанционно, но и закрыть. Булаев напомнил, что открытие дистанционных счетов доступно кандидатам уже почти два года. «Я должен сказать, что в этой части мы прошли серьезный, не всегда гладкий путь», – вспоминал он. Булаев обратил внимание на то, что Сбербанк в этой части проделал «колоссальную работу»: например, был разработан тренажер для избирательных комиссий, которые будут применять технологию дистанционного открытия счетов.