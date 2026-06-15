ЦИК переводит мощности в «боевой режим»Комиссия готовит нормативную базу для кампании 2026 года
Центризбирком (ЦИК) вступает в горячее время предвыборной кампании и переводит мощности избирательной системы в «боевой режим на старте электоральной мобилизации». Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова на заседании 11 июня. Выборы в Госдуму должны быть назначены указом президента до 21 июня.
«Слава Богу, все, что мы могли сделать заранее и подготовить, заложить базу [мы сделали]. Потом официально будет дан старт, и мы будем оперативно принимать документы, чтобы с учетом затрудненной логистики и множества проблем, обусловленных турбулентным временем, у нас все прошло без сучка и задоринки, чтобы все было в интересах избирателей», – подчеркнула она.
В связи с этим комиссия утвердила еще ряд постановлений, регламентирующих ход избирательного процесса. Например, ЦИК уточнил порядок открытия, ведения и закрытия избирательных счетов. Постановление согласовали Центробанк и Росфинмониторинг. «Это непростая ситуация, поскольку две серьезные организации имеют свои собственные взгляды на то, каким образом это [открытие и ведение спецсчетов] должно проходить. В результате консультации, в том числе и в очном формате на площадке ЦИК, в проекты были внесены правки», – указал зампред комиссии Николай Булаев.
В постановлении сказано, что спецсчет не может быть открыт дистанционно в случаях, прописанных в законе о противодействии отмыванию доходов. Без личного присутствия его не смогут открыть, например, лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности, анонимные владельцы счетов, лица, чьи счета были заблокированы межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, и те граждане, о которых в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения.
«Для того чтобы упредить возникновение конфликтных ситуаций, мы должны проинформировать кандидата о тех ограничениях, которые не позволят ему открыть дистанционный избирательный счет. Если он этого не знает или вы это плохо знаете и не понимаете, тогда будут проблемы», – обратился к представителям избиркомов Булаев.
Кроме того, согласно принятому постановлению, теперь избирательный счет можно не только открыть дистанционно, но и закрыть. Булаев напомнил, что открытие дистанционных счетов доступно кандидатам уже почти два года. «Я должен сказать, что в этой части мы прошли серьезный, не всегда гладкий путь», – вспоминал он. Булаев обратил внимание на то, что Сбербанк в этой части проделал «колоссальную работу»: например, был разработан тренажер для избирательных комиссий, которые будут применять технологию дистанционного открытия счетов.
В этом постановлении обращает на себя внимание масса требований к кандидату для дистанционного открытия спецсчета, которые не применяются при обычной процедуре открытия специального избирательного счета, сказал электоральный юрист Гарегин Митин. Примечательно, что воспользоваться этой возможностью не смогут кандидаты-банкроты, добавляет другой юрист, Антон Тимченко.
ГАС на старте
Еще одно решение ЦИК – утверждение формы согласия на использование изображения и воспроизведение голоса физического лица в агитационном материале. В этом документе человек должен будет указать свои данные, подтвердить согласие и указать, что его голос и изображение будут использованы для проведения предвыборной агитации на соответствующих выборах. В финальной части заявления надо будет указать наличие или отсутствие аффиляции с иноагентом.
Постановления ЦИК направлены на то, чтобы избирательный процесс соответствовал запросам участников выборов, говорит Тимченко. «В этом году отменили действовавший с 2016 г. странный запрет на использование в агитации изображений людей, не являющихся кандидатами. Теперь в агитматериалах снова можно использовать изображения сторонних лиц, но только с их письменного согласия. Раньше унифицированной формы согласия не существовало, теперь же кандидаты и штабы их будут готовить единообразно», – указал он.
Кроме того, через такое письменное согласие «легализуется» использование в агитации чужого голоса (например, озвучка актером ролика), это очень актуальное закрытие существовавшей «серой зоны», оценил Тимченко. Наконец, еще одна новинка: давать такое согласие могут лишь лица, не подпадающие под ограничения, указанные в законе.